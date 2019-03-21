Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени. По ожиданиям синоптиков, предстоящее лето будет теплее обычного.
Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени. По ожиданиям синоптиков, предстоящее лето будет теплее обычного.
Так, непривычно теплый апрель будет на севере Урала и в Сибири, на Чукотке и на востоке
В июне теплее обычного станет на севере Сибири, западе Якутии, в Приморье, на
Середина лета станет особенно жаркой для юга России. Также хорошая погода обещает быть на севере Урала и в Сибири, причем в последнем случае температура может превысить показатели прошлого года.
Август окажется теплым для Центральной России,
Начало осени ожидается теплым на
Днем ранее, 20 марта, в Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны в Москве. Ее стоит ждать не раньше середины апреля.
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