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10:50 (мск), источник: Известия

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Специалисты Гидрометцентра представили прогноз погоды на период с апреля по начало осени. По ожиданиям синоптиков, предстоящее лето будет теплее обычного.

Источник: РИА "Новости"

Так, непривычно теплый апрель будет на севере Урала и в Сибири, на Чукотке и на востоке Северо-Западного федерального округа. В мае тепло с превышением средних значений также задержится в СЗФО, а также придет на север Приволжского и Уральского округов и Таймыр.

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В июне теплее обычного станет на севере Сибири, западе Якутии, в Приморье, на северо-востоке Урала, а также на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов.

Середина лета станет особенно жаркой для юга России. Также хорошая погода обещает быть на севере Урала и в Сибири, причем в последнем случае температура может превысить показатели прошлого года.

Август окажется теплым для Центральной России, Северо-Запада, севера Южного и Приволжского федеральных округов, севера Урала и Красноярского края. При этом на юге и в центре пройдет осадков больше, чем в прошлом году, отмечает «Российская газета».

Начало осени ожидается теплым на юго-западе европейской территории России. Также теплый сентябрь прогнозируется в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Днем ранее, 20 марта, в Гидрометцентре назвали сроки прихода климатической весны в Москве. Ее стоит ждать не раньше середины апреля.

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