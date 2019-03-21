В Амстердаме запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей»
Так власти хотят разгрузить центр и защитить права работников
Так власти хотят разгрузить центр и защитить права работников
Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей», сообщает местный телеканал NOS. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.
По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр, избавить его от суеты и шума, а также защитить права работников
В ноябре прошлого года городской совет Амстердама предлагал переместить публичные дома из «квартала красных фонарей» в другие районы города, чтобы туристы не мешали их работе. Сейчас местные жители вынуждены заказывать