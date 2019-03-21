В Амстердаме запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей»

Источник: AP 2019

Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей», сообщает местный телеканал NOS. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр, избавить его от суеты и шума, а также защитить права работников секс-индустрии. Как отметили в городском муниципалитете, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».