Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинская журналистка огорчила Киев итогом своего визита в Крым
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе
Сбежавшие невесты. 5 знаменитых женщин, разорвавших помолвку
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Какие проблемы волнуют москвичей Оказалось, что горожан интересуют такие вопросы: становится ли Москва более европейским городом
Саша Савельева улетела рожать за границу
Максим Галкин показал креативный завтрак своих детей
Богомолов продемонстрировал свои чувства к Собчак в песне
Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой в Сети
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
Сбежавшие невесты. 5 знаменитых женщин, разорвавших помолвку
Меган Маркл оделась в секонд-хенде под Жаклин Кеннеди
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
15Хроника Даманского конфликта
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
10:49 (мск), источник: Esquire

В Амстердаме запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей»

Так власти хотят разгрузить центр и защитить права работников секс-индустрии, которым мешают работать туристы.

Источник: AP 2019
Новость
Амстердамский квартал красных фонарей в упадке. Почему?

Власти Амстердама запретят проводить экскурсии в «квартале красных фонарей», сообщает местный телеканал NOS. Новые правила вступят в силу с 1 января 2020 года.

По мнению властей, такая мера позволит разгрузить центр, избавить его от суеты и шума, а также защитить права работников секс-индустрии. Как отметили в городском муниципалитете, «сейчас уже не время рассматривать секс-работников как туристическую достопримечательность».

В ноябре прошлого года городской совет Амстердама предлагал переместить публичные дома из «квартала красных фонарей» в другие районы города, чтобы туристы не мешали их работе. Сейчас местные жители вынуждены заказывать секс-услуги через интернет, так как вокруг салонов, большая часть которых находится в «квартале красных фонарей», постоянно толпятся тысячи туристов.

 Появился первый постер нового фильма Квентина Тарантино
Дэвид Линч записал онлайн-курс по кино и креативности
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Росстат назвал самые «ленивые» регионы России
Россию и Китай связал железнодорожный мост через Амур
ФСБ рассекретила дело Александра Колчака с ограничениями
Бывших офицеров обвинили в хищении 650 млн рублей
Российские фигуристы выиграли серебро в соревнованиях пар на ЧМ
Разбивают телефоны. Как таксисты требуют платить больше
Спорт
Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020 Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Брюсселе с командой Бельгии
Hi-Tech
Лучшее место для хорроров: как выглядит заброшенный остров у берегов Японии Зрелище не для слабонервных.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь