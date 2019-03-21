Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
7 оригинальных причесок для коротких волос
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
«Сеть»: Пенсионерский хайп, «космический портал» и машина-колобок Черная дыра в небе напугала туристов в Арабских Эмиратах. Пенсионерский хайп: баба Галя читает рэп
14 звездных отцов, которые в одиночку воспитывают детей (фото)
Как фигура Виктории Лопыревой выглядит после родов: реальные фото
Происходящее на похоронах Началовой показали в прямом эфире
РФ бунтует: массовые беспорядки из-за мигрантов
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матче НХЛ (видео)
«Что будет с русскими»: в Казахстане на отставку Назарбаева
Раскрыто содержание беседы Путина с Назарбаевым
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Как живут люди, которые отвергли все технологии: фото
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
15Хроника Даманского конфликта
11:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В музее рассказали, кто кричит на картине Мунка «Крик»

На редкой черно-белой версии картины есть объяснение.

На знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» изображен вовсе не кричащий человек, заявили в Британском музее.

Экспрессионистский «Крик» был написан в 1893 году. На нем изображен агонизирующий от ужаса человек на фоне кроваво-красного неба. У человека широко открыт рот, поэтому кажется, что он кричит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Куратор Джулия Бартрум из Британского музея заявила, что публика, не углубляясь в историю картины, неправильно толкует это произведение. На самом деле на ней изображен человек, слышащий крик.

Не всем известно, что с 1893 по 1910 год Мунк создал целую серию полотен и отпечатков «Крика». В Британском музее готовятся к выставке работ художника, на которой будет показана редкая черно-белая версия этой картины. На ней сохранилась надпись Мунка: «Я ощутил бесконечный крик, пронзающий природу».

Во время загрузки произошла ошибка.

В своем дневнике в 1892 году художник записал название, которое изначально хотел дать будущей картине: «Крик природы».

Выставка «Эдвард Мунк: любовь и страх» откроется в Британском музее в апреле.

Анна Лысенко

Читайте также

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Второй за сутки губернатор попросил об отставке
Уголовное дуло: кто создал крупнейший склад оружия Таганской ОПГ
Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов
Сторонники и противники переименования Астаны устроили драку
Российские фигуристы выиграли серебро в соревнованиях пар на ЧМ
Озеро Мичиган превратилось в «поле осколков» (фото)
Спорт
Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020 Подопечные Станислава Черчесова сыграют в Брюсселе с командой Бельгии
Hi-Tech
Samsung Galaxy 10e подешевел до комфортной отметки С такой ценой бюджетный флагман выглядит намного привлекательнее.
Авто
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться) Автомобилистам за денежное вознаграждение предлагают помощь в возврате машины со специализированной стоянки
Кино
Шестилетняя дочь Светланы Ивановой стала телеведущей Полина приняла участие в шоу «Прогнозик погодки»
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе Мария Парфенова – о том, как быть «такой» дочерью успешных родителей
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь