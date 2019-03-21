В музее рассказали, кто кричит на картине Мунка «Крик»
На редкой
На редкой
На знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» изображен вовсе не кричащий человек, заявили в Британском музее.
Экспрессионистский «Крик» был написан в 1893 году. На нем изображен агонизирующий от ужаса человек на фоне
Куратор Джулия Бартрум из Британского музея заявила, что публика, не углубляясь в историю картины, неправильно толкует это произведение. На самом деле на ней изображен человек, слышащий крик.
Не всем известно, что с 1893 по 1910 год Мунк создал целую серию полотен и отпечатков «Крика». В Британском музее готовятся к выставке работ художника, на которой будет показана редкая
В своем дневнике в 1892 году художник записал название, которое изначально хотел дать будущей картине: «Крик природы».
Выставка «Эдвард Мунк: любовь и страх» откроется в Британском музее в апреле.
Анна Лысенко
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