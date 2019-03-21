Озеро Мичиган превратилось в «поле осколков» (фото)
Жители прибрежных районов увидели красивейшее природное явление.
Жители прибрежных районов увидели красивейшее природное явление.
Жители
Лед на озере Мичиган с наступлением весны начал таять. Днем он трескается на тысячи осколков и начинает плыть, а ночью под действием минусовых температур замерзает, создавая мозаику торчащих в небо прозрачных осколков.
Очевидцы делятся фотографиями завораживающего зрелища в соцсетях. Береговая охрана следит, чтобы никто не пытался ступить на острый лед.
Зимой 2019 года Северная Америка страдала от аномальных морозов и снегопадов. Холод добрался даже до Калифорнии и Гавайских островов. В Канаде
Анна Лысенко
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