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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Озеро Мичиган превратилось в «поле осколков» (фото)

Жители прибрежных районов увидели красивейшее природное явление.

Жители Саут-Хейвена на севере США стали свидетелями невероятного зрелища.

Лед на озере Мичиган с наступлением весны начал таять. Днем он трескается на тысячи осколков и начинает плыть, а ночью под действием минусовых температур замерзает, создавая мозаику торчащих в небо прозрачных осколков.

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Очевидцы делятся фотографиями завораживающего зрелища в соцсетях. Береговая охрана следит, чтобы никто не пытался ступить на острый лед.

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Зимой 2019 года Северная Америка страдала от аномальных морозов и снегопадов. Холод добрался даже до Калифорнии и Гавайских островов. В Канаде из-за небывалых снегопадов случались массовые ДТП, в которых одновременно сталкивались до 70 автомобилей.

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Анна Лысенко

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