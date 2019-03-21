Ученые выяснили, когда человек может по-настоящему считаться взрослым

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Новость Личность большинства людей оказалась стабильной в течение 50 лет

На недавно состоявшемся заседании в Академии медицинских наук Оксфорда, исследователи пришли к выводу, что мозг человека можно считать зрелым только к 30-ти годам.

«Мы пытаемся сказать, что общепринятое представление о переходе из детства во взрослую жизнь кажется невероятно абсурдной. На самом деле, это гораздо более тонкие трансформации, которые длятся в течение трех десятилетий. Такие системы, как система образования, здравоохранения и правовая система, пользуются этими дефинициями просто потому, что им так удобно», — передает слова нейробиолога Питера Джонса из Кембриджского университета издание The Independent.

Впоследствии свое мнение по этому поводу высказал профессор Дэниел Гешвинд из Калифорнийского университета. Он подчеркнул, что к 30-ти годам люди намного меньше подвержены психозам, так как к этому времени человек успевает разобраться со своими жизненными целями и перестает быть подверженным нерациональным переживаниям.

Кроме того, к 30-ти годам люди больше начинают заботиться о качестве своего сна и меньше начинают проводить бессонные ночи за развлечениями.