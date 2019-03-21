Ученые: штормы станут смертоноснее с изменением климата

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С изменением климата количество жертв тропических штормов увеличится до 52%, утверждают исследователи из Орегонского государственного университета.

При этом больше всего будут страдать жители развивающихся стран из-за нехватки ресурсов и отсутствия инфраструктуры, уточняет Тодд Пугач, доцент экономики ОГУ и автор исследования, опубликованного в журнале World Development.

Пугач изучал воздействие тропических штормов на уровень смертности в Мексике в период с 1990 по 2011 год. Он использовал метеорологические данные о силе штормов и официальную статистику смертей в регионах страны, чтобы смоделировать зависимость уровня смертности от силы шторма.

Если количество смертей в том или ином мексиканском штате превышало среднестатистические нормы за определенный месяц, модель относила эти смерти к шторму. По словам Пугача, эта методика позволяет получить более достоверные цифры, так как власти могут намеренно преуменьшать или преувеличивать количество жертв. Ученый обнаружил, что за указанный период в результате тропических штормов погибло около 1600 человек.

Разработанная модель позволяет сделать прогноз, на сколько вырастет смертность с усилением штормов из-за глобального потепления. Пять из шести сценариев Пугача показали рост смертности на 52%.

По словам ученого, некоторые люди погибали от прямого воздействия стихии, другие — из-за последствий шторма, таких как разрушенная инфраструктура или нехватка воды и пищи.

Анна Лысенко