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12В Москве простились с Юлией Началовой
13:50 (мск), источник: ТАСС

В Москве простились с певицей Юлией Началовой

Церемония прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища.

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12
фотографий
12
фотографий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей 16 марта в возрасте 38 лет, прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По оценкам сотрудника охраны кладбища, в очереди к залу выстроились несколько сотен человек.

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В беседе с ТАСС люди отмечали, что были глубоко тронуты историей Юлии и ее внезапным уходом из жизни из-за тяжелой болезни.

Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта. Как сообщал ТАСС ее отец, композитор Виктор Началов, певице была проведена операция на ноге. Причиной смерти дочери Началов назвал заражение крови.

Юлия Началова родилась в Воронеже 31 января 1981 года. После участия Юли в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1990 году ее наставником стала певица Ирина Понаровская. Началова выпустила семь альбомов, самыми известными стали композиции «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик». Певица также много работала на телевидении и в разные годы была ведущей телепрограммы «Субботний вечер» («Россия-1»), участвовала в проектах «Последний герой» (Первый канал), «Один в один» («Россия-1») и других.

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