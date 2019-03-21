В Москве простились с певицей Юлией Началовой

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Церемония прощания с певицей Юлией Началовой, умершей 16 марта в возрасте 38 лет, прошла в Траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает корреспондент ТАСС.

По оценкам сотрудника охраны кладбища, в очереди к залу выстроились несколько сотен человек.

В беседе с ТАСС люди отмечали, что были глубоко тронуты историей Юлии и ее внезапным уходом из жизни из-за тяжелой болезни.

Началова была экстренно доставлена в одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии в середине марта. Как сообщал ТАСС ее отец, композитор Виктор Началов, певице была проведена операция на ноге. Причиной смерти дочери Началов назвал заражение крови.