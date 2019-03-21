Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Источник: NASA

«Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца. Вчера, 20 марта, и сегодня, 21 марта, зарегистрировано 3 вспышки класса C. Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг желтого уровня (пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале)», — говорится на сайте лаборатории.

Ученые отмечают, что происходящие процессы не связаны с началом нового, 25-го, цикла солнечной активности. «На Солнце продолжает сгорать “топливо” предыдущего цикла. Таким топливом являются магнитные поля, которые формируются под поверхностью Солнца и выносятся потоками плазмы наружу вместе с избыточной энергией. Именно эта энергия и выжигается в виде вспышек. Конфигурация и местоположение наблюдающихся магнитных потоков совпадает с положением магнитного пояса 24-го цикла», — пояснила лаборатория.