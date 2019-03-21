В Италии изготовили самый длинный в мире тирамису (видео)

Длина десерта составила 273,5 метра. Этого хватило на 15 тысяч порций.

Тирамису — традиционный итальянский десерт. Его готовят из пропитанного кофе печенья савоярди, сыра маскарпоне и какао.

В мае 2018 года в китайском Фучжоу приготовили самый длинный в мире торт, длина которого в итоге составила 3 км 188 м и 62 см.