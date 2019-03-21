В Италии изготовили самый длинный в мире тирамису (видео)
Его хватило на 15 тысяч сладкоежек.
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Его хватило на 15 тысяч сладкоежек.
В итальянском Милане установили новый мировой рекорд, изготовив самый длинный тирамису.
Длина десерта составила 273,5 метра. Этого хватило на 15 тысяч порций.
Тирамису — традиционный итальянский десерт. Его готовят из пропитанного кофе печенья савоярди, сыра маскарпоне и какао.
В мае 2018 года в китайском Фучжоу приготовили самый длинный в мире торт, длина которого в итоге составила 3 км 188 м и 62 см.
Анна Лысенко
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