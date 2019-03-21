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16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит головокружительная лестница короля Арагона (фото)

Не каждый решится по ней пройти.

Для тех, кто свой отпуск предпочитает проводить активно и экстремально, существует множество вариантов. В отдельную категорию можно выделить всевозможные лестницы, которые предполагают и экстремальное восхождение, и непередаваемые эмоции, и отличный вид в конце пути.

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Одним из таких удивительных сооружений является лестница короля Арагона во французской коммуне Бонифачо на Корсике. Эта каменная лестница, высеченная под углом 45 градусов в вертикальной отвесной скале. Состоит она из 187 ступеней, подниматься (и особенно спускаться) по которым решится далеко не каждый.

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Согласно легенде, лестница была высечена в скале войсками короля Арагона Альфонсо V всего за одну ночь во время осады Бонифачо в 1420 году.

Но, на самом деле, появилась лестница задолго до правителя и его походов.

По некоторым данным, первые ступеньки были вырезаны в скале еще в эпоху неолита.

А более менее современный вид лестнице придали монахи-францисканцы, которые спускались по ней к природным источникам.

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Екатерина Гура

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