Как выглядит головокружительная лестница короля Арагона (фото)
Не каждый решится по ней пройти.
Не каждый решится по ней пройти.
Для тех, кто свой отпуск предпочитает проводить активно и экстремально, существует множество вариантов. В отдельную категорию можно выделить всевозможные лестницы, которые предполагают и экстремальное восхождение, и непередаваемые эмоции, и отличный вид в конце пути.
Одним из таких удивительных сооружений является лестница короля Арагона во французской коммуне Бонифачо на Корсике. Эта каменная лестница, высеченная под углом 45 градусов в вертикальной отвесной скале. Состоит она из 187 ступеней, подниматься (и особенно спускаться) по которым решится далеко не каждый.
Согласно легенде, лестница была высечена в скале войсками короля Арагона Альфонсо V всего за одну ночь во время осады Бонифачо в 1420 году.
Но, на самом деле, появилась лестница задолго до правителя и его походов.
А более менее современный вид лестнице придали
Екатерина Гура