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16:52 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат Петросяна заявил, что у Степаненко на счетах нашлись «миллионы»

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил РИА Новости, что суд якобы нашел «миллионы на счетах» народной артистки Елены Степаненко, которая делит имущество с Петросяном.

Источник: РИА "Новости"

Жорин утверждает, что Хамовнический суд Москвы получил ответы из российских банков, добавив, что он не может назвать размер суммы, поскольку сведения о сумме охраняются банковской тайной, но речь идет о миллионах в рублевом эквиваленте.

С самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что это он где-то какие-то деньги спрятал, и она заявляла ходатайство, чтобы делали запросы в банки. Суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Каково же было удивление, что это не Петросян прячет деньги, а она.
Сергей Жорин
адвокат Евгения Петросяна

Он уточнил, что Степаненко по-прежнему не платит за квартиру в центре.

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Комментарием защиты Степаненко РИА Новости пока не располагает.

Судебные заседания по разделу имущества продолжатся 22 марта в Хамовническом суде.

Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.

Суд наложил арест на спорное имущество, чтобы никто из супругов не попытался продать его до решения суда. Из-за формальных нарушений недвижимость, расположенная в Подмосковье, под арест не попала. Также под арестом находятся счета Петросяна и Степаненко.

Следите за развитием темы Развод Петросяна и Степаненко
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