Адвокат Петросяна заявил, что у Степаненко на счетах нашлись «миллионы»

Источник: РИА "Новости"

Жорин утверждает, что Хамовнический суд Москвы получил ответы из российских банков, добавив, что он не может назвать размер суммы, поскольку сведения о сумме охраняются банковской тайной, но речь идет о миллионах в рублевом эквиваленте.

С самого начала процесса Степаненко обвиняла Петросяна, что это он где-то какие-то деньги спрятал, и она заявляла ходатайство, чтобы делали запросы в банки. Суд зеркально сделал запросы по самой Степаненко. Каково же было удивление, что это не Петросян прячет деньги, а она. Сергей Жорин адвокат Евгения Петросяна

Он уточнил, что Степаненко по-прежнему не платит за квартиру в центре.

Новость Петросян сдаст квартиру вместе с живущей там Степаненко

Комментарием защиты Степаненко РИА Новости пока не располагает.

Судебные заседания по разделу имущества продолжатся 22 марта в Хамовническом суде.

Хамовнический суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко 16 ноября. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщается, о разводе просили представители обеих сторон, хотя первый иск подала Степаненко. Суд разделил вопросы о разводе юмористов и разделе имущества.