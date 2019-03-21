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15:57 (мск), источник: РИА Новости

Суд расторг брак Марата Башарова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Мировой суд расторг брак актера Марата и Елизаветы Башаровых, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости
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«Исковые требования удовлетворить», — огласила решение судья Мария Киселева.

Заседание проходило в закрытом режиме.

В декабре 2018 года СМИ писали, что супруга Башарова попала в больницу с переломом носа. По словам ее брата, муж избил ее, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

О том, что Елизавета подала иск о разводе, актер узнал из соцсетей и написал на своей фейсбук-странице гневный пост, который позднее удалил.

Пара поженилась в 2017 году, у них есть несовершеннолетний сын.

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