Во время ремонта американцы обнаружили встроенный в дом трамвай

Начинающие американские бизнесмены при переделке дома обнаружили встроенный в здание трамвайный вагон начала ХХ века, сообщают американские СМИ.

Интересный случай произошел в городе Гамильтон, штат Нью-Джерси. Брэндон Брэза и Марк Манфреди, которые дружат со старших классов, решили открыть совместный бизнес. Они приобрели заложенный дом, чтобы отремонтировать его и затем сдавать внаем.

Парни решили немного перестроить стены и приступили к работе буквально через несколько дней после покупки. Когда они начали удалять гипсокартон, то обнаружили оконную раму с меткой «1912 год». Дальше был обнаружен дверной проем и деревянные стены вагончика. Мужчины решили, что это бывший железнодорожный вагон.

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Не зная, что делать с находкой, Брэза и Манфреди опубликовали фото вагона в соцсетях. Их пост стал вирусным. Благодаря этому фотографии увидели представители железнодорожной компании «Центральный Нью-Джерси». Они приехали посмотреть на находку, после чего уточнили: на самом деле это не железнодорожный, а трамвайный вагон.

Вскоре удалось установить происхождение вагончика. Он был изготовлен в Филадельфии в 1914 году, затем его отправили в город Трентон, в Нью-Джерси, где в первой половине ХХ века работала разветвленная система трамвайных линий. Она связывала Трентон с пригородом, который в итоге разросся и превратился в отдельный город Гамильтон.

Трамвайная система Трентона была остановлена в 1934 году, а вагоны — списаны. Их раскупили местные жители, чтобы обустроить там курятники, сараи и даже дома. Участок, на котором стоит дом-трамвай, был куплен в начале ХХ века местным жителем Джоном Гатри. Его родственники приобрели вагончик, переоборудовали его в дом и постепенно расширили жилище.

Новые собственники решили демонтировать дом, а вагон реконструировать для того, чтобы он стал частью музейной экспозиции.

Анна Лысенко