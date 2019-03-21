В Западной и Центральной Азии празднуют приход весны: фотогалерея

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Новруз — это первый день нового года по иранскому календарю (в этот раз отмечают наступление 1398-го года).

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Праздник также выпадает на день весеннего равноденствия — когда Солнце переходит из южного полушария в северное и день становится длиннее ночи.

Новруз не считается религиозным праздником, и отмечать его могут все желающие, хотя как правило персидский новый год отмечают иранские и тюркские народы.

В 2010 году ООН официально признала 21 марта праздничным днем по просьбе нескольких стран, в том числе Албании, Индии, Казахстана, Ирана и Турции. Сами празднества, посвященные приходу весны, длятся месяц.

21 марта принято накрывать праздничный стол, который называется хафт-син, а также прыгать через костер.

В Иране существует и свой аналог Санта-Клауса и Деда Мороза по имени Аму Новруз (Папа Новруз).