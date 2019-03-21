Как выглядят самые сказочные леса на планете (фото)
Сложно поверить, что они реальны.
Сложно поверить, что они реальны.
21 марта отмечается Международный день леса. Праздник, который был учрежден Генассамблеей ООН, в этом году отмечается уже в шестой раз.
Во многих странах есть необычайные леса, которые выглядят, как декорации к
В японском городе Киото находится самый известный в мире бамбуковый лес Сагано. Эта огромная роща появилась еще в XIV веке. Сегодня сказочные и высокие растения располагаются на площади в 16 квадратных километров, и при дуновении ветра они издают мелодичный звон. Весь лес изрезан пешеходными дорожками, которые в темное время суток подсвечиваются разноцветными лампами.
Рядом с городом Грыфино в области Померания в Польше есть удивительное место — Кривой лес. Эта сосновая роща получила свое название неслучайно — около 400 деревьев здесь причудливо изогнуты у основания. Есть множество легенд, почему деревья растут таким необычным образом, но по основной версии их изогнули специально, чтобы затем использовать для производства мебели. К счастью, этого так и не случилось, и сейчас Кривой лес является одной из главных достопримечательностей Польши.
Национальный парк «Долина Кокора», который является частью большого нацпарка «Лос-Невадос», это уникальное место. Именно здесь растут самые высокие пальмы в мире — восковые.
Удивительные восковые пальмы, достигающие 80 метров в высоту и живущие до 120 лет, являются символом Колумбии.
Единственная в мире аллея баобабов находится на Мадагаскаре. Только здесь можно встретить
Абсолютно сказочное место находится неподалеку от Брюсселя на окраине муниципалитета Халле. Это лес Халлербос, также известный как «Синий лес». Весной его устилает густой
Екатерина Гура