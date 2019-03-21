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18:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые сказочные леса на планете (фото)

Сложно поверить, что они реальны.

21 марта отмечается Международный день леса. Праздник, который был учрежден Генассамблеей ООН, в этом году отмечается уже в шестой раз.

Во многих странах есть необычайные леса, которые выглядят, как декорации к фэнтези-фильмам. Смотрите сами.

Бамбуковый лес в Японии

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В японском городе Киото находится самый известный в мире бамбуковый лес Сагано. Эта огромная роща появилась еще в XIV веке. Сегодня сказочные и высокие растения располагаются на площади в 16 квадратных километров, и при дуновении ветра они издают мелодичный звон. Весь лес изрезан пешеходными дорожками, которые в темное время суток подсвечиваются разноцветными лампами.

Кривой лес в Польше

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Рядом с городом Грыфино в области Померания в Польше есть удивительное место — Кривой лес. Эта сосновая роща получила свое название неслучайно — около 400 деревьев здесь причудливо изогнуты у основания. Есть множество легенд, почему деревья растут таким необычным образом, но по основной версии их изогнули специально, чтобы затем использовать для производства мебели. К счастью, этого так и не случилось, и сейчас Кривой лес является одной из главных достопримечательностей Польши.

Долина гигантских пальм в Колумбии

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Национальный парк «Долина Кокора», который является частью большого нацпарка «Лос-Невадос», это уникальное место. Именно здесь растут самые высокие пальмы в мире — восковые.

Удивительные восковые пальмы, достигающие 80 метров в высоту и живущие до 120 лет, являются символом Колумбии.

Национальный парк «Секвойя» в США

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Лес-рекордсмен также находится в южной части Сьерры-Невады в Калифорнии в Национальном парке «Секвойя». Именно тут растут самые огромные деревья на нашей планете —секвойядендроны гигантские или мамонтовы деревья. Очутившись в этом лесу, очень просто почувствовать себя героем волшебной сказки.

Аллея баобабов на Мадагаскаре

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Единственная в мире аллея баобабов находится на Мадагаскаре. Только здесь можно встретить деревья-гиганты, которые достигают 30 метров в высоту и растут вдоль дороги на протяжении 260 метров. Этот лес внесен в список природного наследия Мадагаскара и охраняется государством.

«Синий лес» в Бельгии

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Абсолютно сказочное место находится неподалеку от Брюсселя на окраине муниципалитета Халле. Это лес Халлербос, также известный как «Синий лес». Весной его устилает густой сине-фиолетовый ковер из колокольчиков, которые тут растут в огромных количествах. Выглядит это волшебно.

Екатерина Гура

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