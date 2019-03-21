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18:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Предсказано катастрофическое подводное извержение

Французские геологи определили возможную причину загадочных сейсмических волн, возникших в ноябре 2018 года у острова Майотта (Коморские острова) и распространившихся по всему миру.

Источник: СС0/ClaraMD

Согласно их гипотезе, подземные толчки связаны с вулканической активностью на дне моря, которая может привести к крупнейшему подводному извержению в истории. Об этом сообщается в Science Alert.

Исследователи проанализировали данные сейсмографов, полученные в течение шести месяцев, предшествовавших явлению.

Согласно их выводам, под морским дном произошло перемещение больших объемов магмы (более одного кубического километра) на глубине 28 километров под поверхностью.
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Раскаленные породы, в которых содержится газ, не достигли поверхности, а перетекли в окружающие отложения. Это объясняет, почему снаружи ничего не наблюдалось.

Если извержение произойдет, то оно станет одним из самых крупных в истории. Выводы ученых также соответствуют геологическим процессам, наблюдающимся на Майотте. Остров опускается со скоростью девять миллиметров в месяц и перемещается на восток со скоростью 16 миллиметров в месяц.

Однако некоторые феномены, связанные с подземными толчками, пока не получили объяснение. Они включают появление высокочастотных импульсов, сопровождаемых основную сейсмическую активность, появление мертвой рыбы и то, что явление произошло в восточной части архипелага, а не на западе, где расположены острова вулканического происхождения. Кроме того, пока неизвестно, что именно могло вызвать смещение магмы.

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