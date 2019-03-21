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21:39 (мск), источник: РИА Новости

Умерла актриса Маргарита Жарова

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Актриса Маргарита Жарова, сыгравшая Клавдию Ковалеву в фильме «Молодая гвардия», скончалась на 94 году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Источник: "Сережа" (1960)

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — говорится в сообщении.

В 1944 году Жарова поступила во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1948 году. В этом же году снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия», где исполнила роль Клавдии Ковалевой.

После окончания института Жарова была принята в штат киностудии «Мосфильм», а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. С 50-х годов и до последних дней Жарова служила в Московском театре «Киноактер» и снималась в кино. Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.

Жарова сыграла около 80 в эпизодических ролей. Среди ее лучших работ роли Зины («Доброе утро»), жены Бондаренко («К Черному морю»), Сони («Неподдающиеся»), Нельки («Карьера Димы Горина»), Ксении Шаловой («На семи ветрах»), Глафиры («Товарищ Арсений»).

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