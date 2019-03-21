Умерла актриса Маргарита Жарова

Источник: "Сережа" (1960)

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — говорится в сообщении.

В 1944 году Жарова поступила во ВГИК, на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, который окончила в 1948 году. В этом же году снялась у своего учителя Сергея Герасимова в фильме «Молодая гвардия», где исполнила роль Клавдии Ковалевой.

После окончания института Жарова была принята в штат киностудии «Мосфильм», а затем, в 1959 году, перевелась на киностудию имени Горького, где проработала 40 лет. С 50-х годов и до последних дней Жарова служила в Московском театре «Киноактер» и снималась в кино. Отмечается, что в последние годы актриса тяжело болела.