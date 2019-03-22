Богатые тоже плачут. Кризис социального государства на Западе в 4 графиках

Источник: ОЭСР

Картину кризиса социального государства на Западе нарисовал свежий доклад ОЭСР — клуба богатых стран, пытающихся скорректировать социальную политику на фоне роста популизма и расширения пропасти между богатыми и бедными.

ОЭСР отмечает, что социальная поддержка важна для исправления перегибов капитализма. Благодаря ей прибыль и блага перераспределяются таким образом, чтобы от экономического роста выигрывали все, а неравенство сокращалось, а не обострялось.

И Запад постепенно двигался в этом направлении в послевоенные десятилетия, однако в последние годы старые модели социальной поддержки дали сбой, поскольку мир изменился.

Население увеличивается и стареет, глобализация уводит за границу капитал и рабочие места, новая экономика эпохи интернета и мобильных приложений разъедает традиционный рынок труда, а экономика и госрасходы едва восстановились за десятилетие после финансового кризиса.

«Эти перемены несут с собой как новые возможности для экономического роста, так и риск увеличения разрыва между богатыми и бедными», — объяснила ОЭСР свое решение запустить новое исследование и узнать, что люди думают о социальной политике своих стран и какой помощи ждут от государства.

С этой целью были опрошены 22 тысячи жителей 21 страны, в основном в Европе и Америке.

«Результаты исследования вызывают серьезное беспокойство. Налицо явное недовольство нынешней социальной политикой», — пишет Стефано Скарпетта, директор ОЭСР по вопросам рынка труда и социальной политики.

Подавляющее большинство оказалось не удовлетворено доступностью медицинского обслуживания и социального жилья. Люди не верят, что государство сможет адекватно поддержать их в тяжелое время: при потере работы, болезни или в старости.

И эти убеждения распространяются далеко за пределы беднейших слоев населения, которые оказались за бортом прогресса и не получили дивидендов от экономического роста последних лет.

За равенство и справедливость

«И молодые, и образованные, и обеспеченные — все в резких тонах говорят о социальном неравенстве и несправедливости, — беспокоится Скарпетта. — Это тревожный звонок для политиков и чиновников. Власти должны активнее заниматься восстановлением доверия к системе социального обеспечения».

А доверие это подорвано основательно. Подавляющее большинство уверено, что с учетом того, сколько они платят налогов, государство недостаточно заботится о них. А вместо этого излишне тратится на тех, кто этого не заслуживает.

В странах, где доля социальных расходов ниже средней, острее ощущается социальная несправедливость, показал опрос. А там, где на соцподдержку тратят больше, недовольных меньше.

Где взять денег

О том, что дикий капитализм и свободный рынок не являются оптимальной средой для прироста всеобщего богатства и благополучия, писал еще в 1920 году британский экономист Артур Пигу в «Экономической теории благосостояния».

Перегибы должно регулировать государство: вводить субсидии и льготы для поощрения полезных отклонений, налоги и запреты — для купирования вредных.

В прошлом году два ученых из самой богатой страны на планете — американцы Пол Ромер и Уильям Нордхаус получили Нобелевскую премию по экономике за исследования в этой области.

За то, что продвинули науку на шаг к решению главного вопроса: почему растет экономика и как сделать так, чтобы рост был устойчивым и повсеместным. Это позволило бы искоренить бедность и неравенство.

В целом Запад до сих пор двигался в правильном направлении, полагают авторы доклада ОЭСР.

«Все указывает на то, что социальная политика часто достигает своих целей: жизнь людей в среднем стала более безопасной, здоровой и долгой, а уровень образования повысился. Однако опрос показал, что многие не разделяют такой взгляд на вещи», — говорится в докладе.

Во всех странах, кроме Дании и Франции, большинство опрошенных высказались за увеличение социальных расходов государства.

Громче других об этом говорят респонденты преклонного возраста из наименее обеспеченных слоев населения. Но и среди богатых, как ни странно, две трети требуют от государства большего.

Но экономика в большинстве развитых стран растет вяло, а долги близки к предельным уровням, поэтому расширять социальную поддержку без увеличения налогов зачастую невозможно.

Платить должны богатые, уверено большинство опрошенных во всех странах. В обеспеченных Франции, США и Израиле так думают примерно 60%, а в потрепанных кризисом Португалии и Греции — уже под 80%.

Поделиться собственными доходами ради социального благополучия готово вдвое меньше опрошенных. Около 40% ответили, что смирятся с потерей 2% доходов, если новые налоги пойдут на улучшение пенсионного обеспечения и здравоохранение.

«Довольно неожиданно в результатах опроса отсутствуют доказательства того, что чем выше налоги, тем острее ощущается социальная несправедливость», — говорится в докладе.

«Более того, респонденты в странах с налогами выше средних реже высказывают недовольство тем, что состояние социальной сферы не оправдывает сборов на ее содержание».