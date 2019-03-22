Роспотребнадзор выявил 64 партии продукции с нарушением требований

Источник: РИА "Новости"

«Только за период с 15 по 21 марта в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) внесены сведения о 64 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах РФ в обороте были выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, в продукции легкой промышленности отсутствовала информация о маркировке изделия, а плодоовощная продукция реализовывалась с истекшим сроком годности.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 30 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречалось мясо, яйца, птица, алкогольные напитки, грибы, кондитерские изделия, животные и рыбные жиры.

В 34 партиях непищевой продукции оказались меховые, кожгалантерейные, текстильно-галантерейные изделия, игрушки, книги и журналы, школьно-письменные принадлежности, а также изделия для ухода за детьми.