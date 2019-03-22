Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход: газовый сговор Венгрии и России против Украины
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Ученые призывают отказаться от яиц
Шпица с сыном, Курцын с женой на премьере мультфильма
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
В США одобрили препарат для лечения послеродовой депрессии
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Похороны Началовой превратили в шоу
Николаев в тяжелом состоянии: что говорят врачи
СМИ: что показало вскрытие тела Юлии Началовой
Елена Ваенга больна и больше не может петь - СМИ
Марат Башаров официально развелся с женой
Комбинезоны, неон, принты: 45 самых необычных вещей из денима
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
12В Москве простились с Юлией Началовой
08:57 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор выявил 64 партии продукции с нарушением требований

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор с 15 по 21 марта выявил в ходе проверок по обеспечению безопасности товаров на полках российских магазинов 64 партии продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Только за период с 15 по 21 марта в государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП) внесены сведения о 64 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах РФ в обороте были выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, в продукции легкой промышленности отсутствовала информация о маркировке изделия, а плодоовощная продукция реализовывалась с истекшим сроком годности.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 30 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречалось мясо, яйца, птица, алкогольные напитки, грибы, кондитерские изделия, животные и рыбные жиры.

В 34 партиях непищевой продукции оказались меховые, кожгалантерейные, текстильно-галантерейные изделия, игрушки, книги и журналы, школьно-письменные принадлежности, а также изделия для ухода за детьми.

Читайте также

«Выбери с Роспотребнадзором»: сервис, дающий реальную информацию
Во время загрузки произошла ошибка.
6 марта© Ньюстюб
 "Я просто в ужасе, мне так жалко, что мы потеряли ее"
Впервые за много десятков лет российская подлодка достигла предельной глубины
Сборная России стартовала с поражения в отборе на ЧЕ по футболу
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
После взрыва в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Visa и MasterCard захотели лишить комиссии
Сторонники и противники переименования Астаны устроили драку
На берег в Новой Зеландии вынесло гигантскую черепаху
Спорт
Получили трешку, Головин психанул, Куртуа подарил гол Черышеву Сборная России с поражения стартовала в квалификации Евро-2020
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой Вера Алдонина будет жить не с отцом
Леди
Собчак подтвердила роман с Богомоловым Впервые информация об отношениях 37-летней Собчак и 43-летнего Богомолова появилась в ноябре 2018-го.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь