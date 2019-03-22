Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Алеся Семеренко, которую лишили титула, вернула организаторам венец в поврежденном виде.
Победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Алеся Семеренко, которую лишили титула, вернула организаторам венец в поврежденном виде.
Об этом сообщила директор состязания Татьяна Андреева в интервью «Комсомольской правде»:
Еле-елеудалось забрать у нее корону. Она сломана, ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями.
Андреева назвала причины такого решения. По ее словам, девушка не выполняла свои обязательства. «Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в инстаграме ведет активную светскую жизнь», — рассказала директор «Мисс Москвы».
Организатор добавила, что в штабе хотели исключить Семеренко, так как она почти не ходила на репетиции, не занималась с хореографом. Но в итоге оставили. «Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще
Сама Семеренко в своем Instagram заявила, что венец не ломала, а на мероприятия ее никто не звал.
О лишении Семеренко титула сообщалось 21 марта. Такое произошло впервые в истории конкурса.