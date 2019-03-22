Роскачество дало рекомендации по хранению зимней одежды летом

Свитера, шарфы и вязаные шапки необходимо будет выстирать в режиме деликатной стирки, в холодной воде, прежде чем надолго убрать в шкаф, говорится в сообщении организации. При стирке пуховиков следует добавить специальные мячики, которые можно заменить обычными теннисными.

Солнечный свет гибелен для яиц моли, так что желательно хорошо просушить и проветрить одежду из меха и шерсти. Вещи со складками после стирки следует прогладить сразу же — спустя несколько месяцев это будет сделать гораздо труднее.

«Пуховик на лето можно сложить и тоже убрать в чехол. Один из вариантов хранения — в вакуумном пакете, который сэкономит место, но может примять пух и перья, лишая вещь объема», — отмечается в сообщении.

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Шубу лучше всего сдать в специализированное хранилище, потому что натуральный мех любит низкие температуры и свежий воздух. Если такой возможности нет, шубу следует разместить в шкафу в тканевом чехле и периодически проветривайте на балконе или лоджии в сухую погоду вдали от солнечных лучей.

Один из вариантов хранения обуви — разместить ее в коробках. Внутрь стоит положить мешочки с содой, которые сохранят обувь сухой.