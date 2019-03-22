Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Источник: РИА "Новости"

При этом 61% опрошенных считают, что цены услуг соответствуют качеству. О заниженной же стоимости сказали всего 8%.

Почти половина респондентов, 46%, стали чаще ездить на такси. При этом 77% рассказали, что в их городе достаточно работающих машин, об их переизбытке сообщили 16%, и только 6% сказали, что автомобилей такси в месте их проживания недостаточно.

ВЦИОМ провел опрос среди пассажиров 18—19 марта 2019 года. Все респонденты, которых было 800 человек, проживают в городах-миллионниках России.