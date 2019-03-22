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11:05 (мск), источник: Известия

Более четверти россиян считают цены на такси завышенными

Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

При этом 61% опрошенных считают, что цены услуг соответствуют качеству. О заниженной же стоимости сказали всего 8%.

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Почти половина респондентов, 46%, стали чаще ездить на такси. При этом 77% рассказали, что в их городе достаточно работающих машин, об их переизбытке сообщили 16%, и только 6% сказали, что автомобилей такси в месте их проживания недостаточно.

ВЦИОМ провел опрос среди пассажиров 18—19 марта 2019 года. Все респонденты, которых было 800 человек, проживают в городах-миллионниках России.

20 марта стало известно еще об одном опросе центра. Согласно ему, большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.

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