Более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом 61% опрошенных считают, что цены услуг соответствуют качеству. О заниженной же стоимости сказали всего 8%.
Почти половина респондентов, 46%, стали чаще ездить на такси. При этом 77% рассказали, что в их городе достаточно работающих машин, об их переизбытке сообщили 16%, и только 6% сказали, что автомобилей такси в месте их проживания недостаточно.
ВЦИОМ провел опрос среди пассажиров
20 марта стало известно еще об одном опросе центра. Согласно ему, большинство россиян (62%) считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и женщин, однако 13% считают это невозможным.