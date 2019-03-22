Панические настроения: амурские тигры угрожают жителям Приморья
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Жители
Опасная ситуация сложилась в центральном Приморье, населенные пункты которого минувшей зимой неоднократно посещали амурские тигры, создававшие угрозу жизни людей. Дикие звери выходили к цивилизации и в предыдущие годы, однако теперь их визиты приобрели
Специалисты объясняют явление,
Многочисленные пришествия тигров фиксировали жители села Мельничное, расположенного в
Зимой тигры свободно разгуливали по территории местной школы, не попадаясь, правда, на глаза людям, но пугая детей оставленными «уликами». Уже в марте двух особей видели рыбаки. Одного из зверей, по всей видимости, едва не обнаружил корреспондент «Газеты.Ru»: пересекающие замерзшую поверхность реки Большая Уссурка выразительные следы были оставлены всего за несколько часов до появления человека.
Изучив фотографии, мельничинские охотники подтвердили: через водоем действительно перебирался тигр, а не проснувшийся после спячки медведь. Полосатый двигался в направлении от села к лесу. Сначала скользил своими лапами по льду, а затем почувствовал твердую поверхность и убежал восвояси.
Что делал незваный гость в селе, так и осталось загадкой. Во время своих визитов тигры нередко нападают на сидящих на цепи собак: убивают их на месте или уносят в тайгу. Однако после ухода хищника все домашние животные Мельничного остались целыми и невредимыми. Возможно, тигра спугнул шум с близлежащей пилорамы или проезжающий автомобиль.
А всего несколько лет назад тигр откусил голову рыбаку на реке Серебрянка близ поселка Терней у побережья Японского моря.
При этом жители не исключают, что некоторые инциденты могли намеренно замалчиваться с целью избежать резонанса. Косвенные свидетельства, которые могли бы указывать на нападения тигров, периодически находят в окружающих Мельничное лесах охотники и рыбаки. Краснокнижный тигр охраняется законом. Его убийство считается тяжким преступлением. Однако местные убеждены, что в последние годы популяция кошачьих существенно выросла — и зверям попросту не хватает территории для проживания и охоты.
По словам Светланы Сутыриной, и. о. директора
В случае нападения тигра человек обречен оказаться в фактически безвыходной ситуации: даже при самообороне причинение любого вреда животному приведет homo sapiens на скамью подсудимых. Такие проблемы получил недавно один из мельничинцев, поставивший в тайге капкан на кабана. Первым на запах добычи пришел тигр. Он полакомился дикой свиньей и затем напал на охотника, повредил ему плечо. Прогнать полосатого удалось только выстрелами, которые услышали егеря.
А в 1956 году тигр, вероятно, загрыз участника туристического похода — запись о ЧП видел в хронике происшествий один из мельничинских охотников.
«На маршрут тогда вышли шесть человек, вернулись — пять, — рассказал он “Газете.Ru”. — Что стало с пропавшим, так и не выяснили. Искать его никто тогда не стал. Опасно и страшно. Остальные рассказывали: за время похода раза три на них
Происшествия с туристами случались в этих краях и в дальнейшем. Так, в 1970-е егеря случайно обнаружили отставшего от группы путешественника, который несколько дней провел в глухой тайге.
Чтобы не умереть от голода, мужчина питался червяками, а в момент своего спасения доедал змею.
По мнению охотника, инциденты с туристами в большинстве случаев происходят