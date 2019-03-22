Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
Онколог Андрей Павленко сообщил о ремиссии
Где сейчас девочка, которую нашли в завалах мусора в квартире
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
На похоронах Началовой разгорелся скандал
Долина онемела у гроба Началовой
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матч НХЛ (видео)
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах
Марат Башаров официально развелся с женой
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
11:44 (мск), источник: Газета.Ру

Панические настроения: амурские тигры угрожают жителям Приморья

Жители горно-таежной области Приморского края стали наталкиваться на следы амурских тигров, которые этой зимой нередко заходили в населенные пункты, вызывая панику среди населения, и не собираются сворачивать свое знакомство с цивилизацией даже с приходом весны. Местные граждане убеждены, что нападение хищников на людей остается лишь вопросом времени.

Источник: РИА "Новости"

Опасная ситуация сложилась в центральном Приморье, населенные пункты которого минувшей зимой неоднократно посещали амурские тигры, создававшие угрозу жизни людей. Дикие звери выходили к цивилизации и в предыдущие годы, однако теперь их визиты приобрели по-настоящему масштабный характер.

Новость
Людоеды на реабилитации. Почему дикие звери нападают на туристов

Специалисты объясняют явление, во-первых, природными факторами — в этом сезоне практически не было снега, а, во-вторых, нарушением экологической системы — китайские компании активно вырубают лес в привычных животным местах обитания.

Многочисленные пришествия тигров фиксировали жители села Мельничное, расположенного в горно-таежной части Приморского края.

Зимой тигры свободно разгуливали по территории местной школы, не попадаясь, правда, на глаза людям, но пугая детей оставленными «уликами». Уже в марте двух особей видели рыбаки. Одного из зверей, по всей видимости, едва не обнаружил корреспондент «Газеты.Ru»: пересекающие замерзшую поверхность реки Большая Уссурка выразительные следы были оставлены всего за несколько часов до появления человека.

Изучив фотографии, мельничинские охотники подтвердили: через водоем действительно перебирался тигр, а не проснувшийся после спячки медведь. Полосатый двигался в направлении от села к лесу. Сначала скользил своими лапами по льду, а затем почувствовал твердую поверхность и убежал восвояси.

Что делал незваный гость в селе, так и осталось загадкой. Во время своих визитов тигры нередко нападают на сидящих на цепи собак: убивают их на месте или уносят в тайгу. Однако после ухода хищника все домашние животные Мельничного остались целыми и невредимыми. Возможно, тигра спугнул шум с близлежащей пилорамы или проезжающий автомобиль.

Последний случай убийства человека тигром был зафиксирован в этом селе в 1993 году.

А всего несколько лет назад тигр откусил голову рыбаку на реке Серебрянка близ поселка Терней у побережья Японского моря.

Новость
В зоопарке Аризоны ягуар напал на женщину, пытавшуюся сделать селфи

При этом жители не исключают, что некоторые инциденты могли намеренно замалчиваться с целью избежать резонанса. Косвенные свидетельства, которые могли бы указывать на нападения тигров, периодически находят в окружающих Мельничное лесах охотники и рыбаки. Краснокнижный тигр охраняется законом. Его убийство считается тяжким преступлением. Однако местные убеждены, что в последние годы популяция кошачьих существенно выросла — и зверям попросту не хватает территории для проживания и охоты.

По словам Светланы Сутыриной, и. о. директора Сихотэ-Алинского заповедника, простирающегося рядом с Мельничным, провести зимний учет тигров по следам не представлялось возможным из-за отсутствия снега. Согласно экспертной оценке, численность животных осталась на уровне 2017 года, когда в заповеднике проживало около 20 особей. Более точные данные появятся только в июне по результатам фотоучета.

В случае нападения тигра человек обречен оказаться в фактически безвыходной ситуации: даже при самообороне причинение любого вреда животному приведет homo sapiens на скамью подсудимых. Такие проблемы получил недавно один из мельничинцев, поставивший в тайге капкан на кабана. Первым на запах добычи пришел тигр. Он полакомился дикой свиньей и затем напал на охотника, повредил ему плечо. Прогнать полосатого удалось только выстрелами, которые услышали егеря.

Теперь мужчина находится под следствием, хотя не причинил тигру никакого вреда.

А в 1956 году тигр, вероятно, загрыз участника туристического похода — запись о ЧП видел в хронике происшествий один из мельничинских охотников.

Новость
Мальчик с ягуарами. История Тьяго, умеющего жить с хищниками

«На маршрут тогда вышли шесть человек, вернулись — пять, — рассказал он “Газете.Ru”. — Что стало с пропавшим, так и не выяснили. Искать его никто тогда не стал. Опасно и страшно. Остальные рассказывали: за время похода раза три на них кто-то ревел из чащи. Одного тигра они видели живьем. Возможно, он и задавил их товарища».

Происшествия с туристами случались в этих краях и в дальнейшем. Так, в 1970-е егеря случайно обнаружили отставшего от группы путешественника, который несколько дней провел в глухой тайге.

Чтобы не умереть от голода, мужчина питался червяками, а в момент своего спасения доедал змею.

По мнению охотника, инциденты с туристами в большинстве случаев происходят из-за плохой подготовки руководителей групп, зачастую не представляющих степень грозящей им опасности.

Нашествие белых медведей на Новую Землю
18 февраляБелые медведи прекратили оккупацию поселка на Новой Земле и ушли
12 февраля«Ходят бандой, двери и окна проверяют на прочность». Читатель «Фонтанки» с Новой Земли рассказал про жизнь с белыми медведями
11 февраляМедведям не хватило тюленей
 Алдонин раскрыл подробности смерти Началовой
Cколько заработали миллиардеры России в 2018
Кремль ответил на призыв Трампа по Голанским высотам
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
Познер объяснил отношение к женщинам в России
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за убранную раздевалку
После взрыва в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших
Спорт
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России Репортаж из Брюсселя
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь