Панические настроения: амурские тигры угрожают жителям Приморья

Источник: РИА "Новости"

Опасная ситуация сложилась в центральном Приморье, населенные пункты которого минувшей зимой неоднократно посещали амурские тигры, создававшие угрозу жизни людей. Дикие звери выходили к цивилизации и в предыдущие годы, однако теперь их визиты приобрели по-настоящему масштабный характер.

Специалисты объясняют явление, во-первых, природными факторами — в этом сезоне практически не было снега, а, во-вторых, нарушением экологической системы — китайские компании активно вырубают лес в привычных животным местах обитания.

Многочисленные пришествия тигров фиксировали жители села Мельничное, расположенного в горно-таежной части Приморского края.

Зимой тигры свободно разгуливали по территории местной школы, не попадаясь, правда, на глаза людям, но пугая детей оставленными «уликами». Уже в марте двух особей видели рыбаки. Одного из зверей, по всей видимости, едва не обнаружил корреспондент «Газеты.Ru»: пересекающие замерзшую поверхность реки Большая Уссурка выразительные следы были оставлены всего за несколько часов до появления человека.

Изучив фотографии, мельничинские охотники подтвердили: через водоем действительно перебирался тигр, а не проснувшийся после спячки медведь. Полосатый двигался в направлении от села к лесу. Сначала скользил своими лапами по льду, а затем почувствовал твердую поверхность и убежал восвояси.

Что делал незваный гость в селе, так и осталось загадкой. Во время своих визитов тигры нередко нападают на сидящих на цепи собак: убивают их на месте или уносят в тайгу. Однако после ухода хищника все домашние животные Мельничного остались целыми и невредимыми. Возможно, тигра спугнул шум с близлежащей пилорамы или проезжающий автомобиль.

Последний случай убийства человека тигром был зафиксирован в этом селе в 1993 году.

А всего несколько лет назад тигр откусил голову рыбаку на реке Серебрянка близ поселка Терней у побережья Японского моря.

При этом жители не исключают, что некоторые инциденты могли намеренно замалчиваться с целью избежать резонанса. Косвенные свидетельства, которые могли бы указывать на нападения тигров, периодически находят в окружающих Мельничное лесах охотники и рыбаки. Краснокнижный тигр охраняется законом. Его убийство считается тяжким преступлением. Однако местные убеждены, что в последние годы популяция кошачьих существенно выросла — и зверям попросту не хватает территории для проживания и охоты.

По словам Светланы Сутыриной, и. о. директора Сихотэ-Алинского заповедника, простирающегося рядом с Мельничным, провести зимний учет тигров по следам не представлялось возможным из-за отсутствия снега. Согласно экспертной оценке, численность животных осталась на уровне 2017 года, когда в заповеднике проживало около 20 особей. Более точные данные появятся только в июне по результатам фотоучета.

В случае нападения тигра человек обречен оказаться в фактически безвыходной ситуации: даже при самообороне причинение любого вреда животному приведет homo sapiens на скамью подсудимых. Такие проблемы получил недавно один из мельничинцев, поставивший в тайге капкан на кабана. Первым на запах добычи пришел тигр. Он полакомился дикой свиньей и затем напал на охотника, повредил ему плечо. Прогнать полосатого удалось только выстрелами, которые услышали егеря.

Теперь мужчина находится под следствием, хотя не причинил тигру никакого вреда.

А в 1956 году тигр, вероятно, загрыз участника туристического похода — запись о ЧП видел в хронике происшествий один из мельничинских охотников.

«На маршрут тогда вышли шесть человек, вернулись — пять, — рассказал он “Газете.Ru”. — Что стало с пропавшим, так и не выяснили. Искать его никто тогда не стал. Опасно и страшно. Остальные рассказывали: за время похода раза три на них кто-то ревел из чащи. Одного тигра они видели живьем. Возможно, он и задавил их товарища».

Происшествия с туристами случались в этих краях и в дальнейшем. Так, в 1970-е егеря случайно обнаружили отставшего от группы путешественника, который несколько дней провел в глухой тайге.

Чтобы не умереть от голода, мужчина питался червяками, а в момент своего спасения доедал змею.