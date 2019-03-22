Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинский корабль открыл огонь в Азовском море
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Дочка Леонида Парфенова откровенно рассказала о своем диагнозе
Наталия Орейро приехала в Москву и рассказала о новом фильме
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Кокаин, оливье и мужские трусыЧем измеряют доходы и благополучие землян
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
В США одобрили препарат для лечения послеродовой депрессии
Едва не передрались: скандал со съемкой у гроба Началовой
На похоронах Началовой заметили мистический знак
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матч НХЛ (видео)
Реакция Захаровой на заявление Трампа о признании территории
«Не откачали»: скончался актер Петр Зайченко
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
24В России проводили Масленицу
10:40 (мск), источник: Чердак

Человек устраивает себе Африку даже в Америке

Исследование американских ученых показало, что люди воспроизводят в своих домах климат, похожий на климат далекой родины всего человечества.

Источник: herbert2512/СС0

Ученые измерили среднюю температуру и влажность в американских домах в течение года и сравнили с подобными же показателями по всему миру. Оказалось, что люди воспроизводят микроклимат, удивительно близкий к тому, что характерен для западной Кении и Эфиопии. Именно там находится родина Homo sapiens: там находят больше всего окаменелостей предков человека.

Новость
Будущий климат США показали на карте

Ученые хотели изучить термонейтральную зону человека (ТНЗ), то есть такие условия, при которых совершенно голый человек сможет поддерживать температуру своего тела постоянной, не затрачивая при этом энергии. Считается, что ТНЗ человека находится в промежутке 25−30 ℃.

Авторы статьи в течение года измеряли температуру и влажность в домах добровольных помощников, чтобы выяснить, меняется ли ТНЗ в зависимости от географии, и как. Домов в эксперименте участвовало не так уж много — всего 37, зато все в разных штатах, включая такие далекие друг от друга Гавайи и Аляску.

Оказалось, что действительно, несмотря на расстояние и разницу в климате, условия в жилищах везде очень похожи.

Как пишут ученые, по их данным нельзя сказать, получены они в Вайоминге или Миссиссиппи. В среднем, температура в домах летом была равна 27 °C, то есть как раз посередине ТНЗ. Зимой, правда, в жилищах американцев в среднем было 16 °C.

Данные по климату в домах ученые сравнили с информацией о климате под открытым небом в разных концах Земли, всего из почти 70 000 точек со всей планеты. Они нашли место, условия которого больше всего напоминают микроклимат американских домов. Им оказалась Западная Кения — там примерно такие же средние температуры летом и зимой, и такая же влажность воздуха. На противоположном полюсе оказалась Гренландия. Условия там максимально далеки от тех, которые устраивают жители США в своих домах.

Новость
К 2050 году в Австралии больше не будет зимы

Интересно, что именно западную часть Кении пересекает Великая рифтовая долина, с которой связано много находок древних приматов. С ней связана и теория, которая объясняет, как эти приматы эволюционировали в человека разумного. Именно из-за образования долины в Восточной Африке около трех миллионов лет назад появились саванны, в которых предки человека встали на ноги.

Авторы статьи сравнили и данные для других приматов, и обнаружили, что они тоже очень похожи на человеческие, что в принципе и объясняет наши предпочтения. Ученые отмечают, что сожители человека — кошки, тараканы и египетские муравьи — такие же тропические виды, как и он сам, так что в таком микроклимате комфортно всем обитателям домов.

Человек давно расселился из Африки, но никогда не забывает свой золотой кенийский климатический стандарт. Чтобы достичь его, он даже строит сложные жилища, которые, как признаются авторы статьи, не смогли бы построить сами, даже если бы от этого зависела их жизнь.

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
ФСБ проводит обыски из-за хищений средств при гособоронзаказе
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
После взрыва в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Спорт
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России Репортаж из Брюсселя
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Новые подробности подозрительной беременности Заворотнюк Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
Основы безопасности: о чем мы забываем, оформляя интерьер
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь