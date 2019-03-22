Эмилия Кларк рассказала о пережитом в 24 года инсульте в колонке для The New Yorker

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала о перенесенном инсульте во время съемок второго сезона. Ее колонка опубликована в журнале The New Yorker.

Кларк пишет, что это произошло в 2011 году, когда ей было 24 года. По словам актрисы, она испытывала невероятное давление после свалившейся славы и часто проводила время в спортзале, чтобы снять стресс.

Во время одной из тренировок ей стало плохо, она испытывала сильную, стреляющую боль в голове, а потом потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — тяжелую форму инсульта, которая может привести к инвалидности даже на ранней стадии диагностики, а в трети случаев болезнь заканчивается смертью.

Она перенесла тяжелую операцию, после которой у нее диагностировали афазию — потерю речи.

Мое полное имя — Эмилия Изабель Евфимия Роуз Кларк. Но я не могла его вспомнить. Я никогда не испытывала такого страха — чувство приближающейся гибели. Я видела свою жизнь в будущем и мне казалось, что жить не стоит. Я актриса, мне нужно заучивать роли. А теперь я не помню собственного имени. Эмилия Кларк

Актриса пишет, что вернулась к съемкам месяц с лишним после операции, и это был худший период в ее жизни. По ее словам, она постоянно жила в ожидании смерти, но никому кроме близких и боссов HBO не сказала о своей болезни. Боль была постоянной, и Кларк принимала морфин.

У нее была еще одна небольшая аневризма, которая дала о себе знать уже после третьего сезона. Актрисе сделали две операции, и во второй раз пришлось делать вскрытие полости черепа.