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11:09 (мск), источник: Esquire

Эмилия Кларк рассказала о пережитом в 24 года инсульте в колонке для The New Yorker

Во время съемок «Игры престолов» актриса перенесла три операции на головном мозге, но об этом почти никто не знал.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала о перенесенном инсульте во время съемок второго сезона. Ее колонка опубликована в журнале The New Yorker.

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Кларк пишет, что это произошло в 2011 году, когда ей было 24 года. По словам актрисы, она испытывала невероятное давление после свалившейся славы и часто проводила время в спортзале, чтобы снять стресс.

Во время одной из тренировок ей стало плохо, она испытывала сильную, стреляющую боль в голове, а потом потеряла сознание. Врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — тяжелую форму инсульта, которая может привести к инвалидности даже на ранней стадии диагностики, а в трети случаев болезнь заканчивается смертью.

Она перенесла тяжелую операцию, после которой у нее диагностировали афазию — потерю речи.

Мое полное имя — Эмилия Изабель Евфимия Роуз Кларк. Но я не могла его вспомнить. Я никогда не испытывала такого страха — чувство приближающейся гибели. Я видела свою жизнь в будущем и мне казалось, что жить не стоит. Я актриса, мне нужно заучивать роли. А теперь я не помню собственного имени.
Эмилия Кларк

Актриса пишет, что вернулась к съемкам месяц с лишним после операции, и это был худший период в ее жизни. По ее словам, она постоянно жила в ожидании смерти, но никому кроме близких и боссов HBO не сказала о своей болезни. Боль была постоянной, и Кларк принимала морфин.

У нее была еще одна небольшая аневризма, которая дала о себе знать уже после третьего сезона. Актрисе сделали две операции, и во второй раз пришлось делать вскрытие полости черепа.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Кларк успешно отснялась в сериале, не пропуская важные публичные мероприятия в рамках промокампаний. Теперь актриса активно занимается благотворительностью: она основала организацию SameYou, которая помогает людям восстановиться после инсультов и травм головного мозга.

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