Познер объяснил отношение к женщинам как ко второму сорту в России

Источник: РИА "Новости"

Познера удивляет, что Международный женский день не воспринимается россиянами как торжество равноправия. Он отмечает, что в России женщин по-прежнему принято считать слабым полом: им уступают места в общественном транспорте, а 8 Марта, в день борьбы и равенства, дарят цветы. «Это вообще непонятно совершенно. “Наши милые женщины…” — просто хочется дать в глаз. Не об этом же речь», — негодует журналист.

В подтверждение своих слов о пренебрежительном отношении общества к женщине он приводит в пример поговорку «Курица — не птица, баба — не человек».

И беда еще в том, что сами женщины часто считают, что мужчины действительно важнее. Моя надежда только на молодых совсем, на тех, которым сегодня 16,17,18 [лет], у них все-таки другие взгляды. Владимир Познер ​​​​​​​

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство. Согласно христианскому учению, Ева была создана из ребра Адама, кроме того, она — «главная грешница, она его совратила, из-за нее их выгнали из рая», заключает ведущий.

Познер считает, что в России зря «похохатывают над харассментом». Он утверждает, что ему известно множество случаев, когда женщинам для собственного продвижения необходимо было спать с начальниками. «И это считается совершенно нормальным. А на самом деле это абсолютнейшее… не знаю даже как сказать», — резюмировал журалист. Мнение ведущего на этот счет приводится на сайте «Познер Online».

Ранее он заступился за Ксению Собчак на фоне обсуждения ее личной жизни. Познер сказал, что считает несправедливым отношение социума к полигамным женщинам. Он полагает, что «общество прощает мужчине то, что не прощает женщине» и напомнил, что «природа сделала нас равными».

По данным вице-премьера Ольги Голодец в России женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин.