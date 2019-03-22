Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище: как выглядит Крымская АЭС (фото)
Бизнесмен хотел скупить тысячи «Крузов» (GM отказал)
В США одобрили препарат для лечения послеродовой депрессии
Как похудеть на 20 кг без спорта: личная история
Видео со скрытых камер из отелей массово выкладывали в сеть
Кокаин, оливье и мужские трусыЧем измеряют доходы и благополучие землян
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
На похоронах Началовой разгорелся скандал
Долина онемела у гроба Началовой
«Я не разденусь на льду» Жесткий диалог Погорилой и Туктамышевой
Санса Старк пришла на матч НХЛ (видео)
Как похудеть на 20 кг без спорта: личная история
Почему я всегда выбираю мужчин успешнее себя
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Названа самая доступная страна для переезда из России
Как выглядит 6-комнатная квартира за полмиллиарда
Фоторепортажи
8Блэкаут в Венесуэле
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
11:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Познер объяснил отношение к женщинам как ко второму сорту в России

Телеведущий Владимир Познер упрекнул женщин в мизогинии. По его словам, сами женщины часто считают, что «мужчины действительно важнее», и принимают, когда их называют «наши милые женщины».

Источник: РИА "Новости"

Познера удивляет, что Международный женский день не воспринимается россиянами как торжество равноправия. Он отмечает, что в России женщин по-прежнему принято считать слабым полом: им уступают места в общественном транспорте, а 8 Марта, в день борьбы и равенства, дарят цветы. «Это вообще непонятно совершенно. “Наши милые женщины…” — просто хочется дать в глаз. Не об этом же речь», — негодует журналист.

В подтверждение своих слов о пренебрежительном отношении общества к женщине он приводит в пример поговорку «Курица — не птица, баба — не человек».

И беда еще в том, что сами женщины часто считают, что мужчины действительно важнее. Моя надежда только на молодых совсем, на тех, которым сегодня 16,17,18 [лет], у них все-таки другие взгляды.
Владимир Познер ​​​​​​​

Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство. Согласно христианскому учению, Ева была создана из ребра Адама, кроме того, она — «главная грешница, она его совратила, из-за нее их выгнали из рая», заключает ведущий.

Новость
«Мы говорим “членесса” и улыбаемся»

Познер считает, что в России зря «похохатывают над харассментом». Он утверждает, что ему известно множество случаев, когда женщинам для собственного продвижения необходимо было спать с начальниками. «И это считается совершенно нормальным. А на самом деле это абсолютнейшее… не знаю даже как сказать», — резюмировал журалист. Мнение ведущего на этот счет приводится на сайте «Познер Online».

Ранее он заступился за Ксению Собчак на фоне обсуждения ее личной жизни. Познер сказал, что считает несправедливым отношение социума к полигамным женщинам. Он полагает, что «общество прощает мужчине то, что не прощает женщине» и напомнил, что «природа сделала нас равными».

По данным вице-премьера Ольги Голодец в России женщины в среднем зарабатывают на 30 процентов меньше мужчин.

Читайте также

 Врач Юлии Началовой рассказал о ее финансовых проблемах
Госпитализированная российская порноактриса рассказала о своем самочувствии
Кремль ответил на призыв Трампа по Голанским высотам
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Лишенная титула «Мисс Москва» сломала корону
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за убранную раздевалку
После взрыва в Китае в больницы доставили около 640 пострадавших
Спорт
Дзюба подсказывал, куда прыгать. Что окружало поражение России Репортаж из Брюсселя
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Самый стильный Porsche Cayenne — мировая премьера Только что в Штутгарте немцы представили нового представителя семейства Cayenne — версию Coupe
Кино
Чулпан Хаматова стала блондинкой ради роли Поклонники предполагают, что актриса снимается в образе Доктора Лизы
Недвижимость
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ: фото
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь