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13:56 (мск), источник: Daily Storm

МВД предложило требовать от следствия доказательств сбыта по делам о наркоторговле

Правительство РФ в свою очередь предложило ужесточить постановку диагноза «наркомания».

Источник: РИА "Новости"

МВД РФ подготовило законопроект, согласно которому будет запрещено возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без данных об их передаче и заключении эксперта об их типе, названии и объеме вещества. Таким образом, возбудить уголовное дело о сбыте наркотиков просто при обнаружении веществ будет невозможно — необходимо будет доказать, что подозреваемый в сбыте действительно не только владел наркотиками, но и торговал ими.

По задумке МВД, принятие законопроекта позволит исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
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Такое изменение позволит одновременно эффективнее использовать потенциал правоохранителей в погоне за реальными торговцами наркотиками, а также не допустит нарушения прав и интересов граждан РФ.

Одновременно с этим свой законопроект на рассмотрение в Госдуму внесло правительство РФ, предложив ужесточить критерии постановки диагноза «наркомания». Инициатива предполагает, что медицинского освидетельствования для этого будет недостаточно, и для диагноза потребуется вердикт специалиста, врача-психиатра или нарколога, сделанный по итогам обследования.

В связи с этим, также предлагается изменить порядок назначения медицинского освидетельствования. Сейчас на него могут отправить человека, которого «подозревают в наркомании».

Согласно предложенным правительством правкам, на освидетельствование будут направлять только людей, демонстрирующих признаки наркотического опьянения.

В январе этого года МВД предложило ввести более суровые штрафы за пропаганду наркотиков в интернете или при помощи средств массовой информации (СМИ). По мнению ведомства, распространение пропаганды таким образом эффективнее, чем другие методы. Размеры штрафов за пропаганду наркотиков, предложенных ведомством, достигают от 5 тысяч рублей до миллиона рублей. Сейчас всех распространяющих рекламу наркотиков штрафуют на меньшие суммы — например, для граждан штраф не превышает 5 тысяч рублей.

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