Только бы не убить

Источник: AP 2019

Не очень опасное оружие

Как полноценный и самостоятельный класс оружие, предназначенное для нейтрализации противника без его убийства и причинения серьезного вреда здоровью, появилось относительно недавно, после того как в 1960-х годах министерство юстиции США решило запретить полицейским использовать направо и налево боевое оружие. Был выпущен приказ, нацеленный на расширение методов несмертельного воздействия на людей.

С тех пор самыми распространенными видами оружия несмертельного воздействия, помимо традиционных полицейских дубинок, стали водометы, перцовые баллончики, электрошокеры, специальные патроны с резиновыми пулями для гладкоствольного оружия и светошумовые гранаты. Их с успехом используют полицейские и военные во многих странах.

В настоящее время можно выделить восемь основных видов оружия несмертельного действия:

травматическое,

электрошоковое,

оптическое,

акустическое,

микроволновое,

водометы,

ирританты,

светошумовые боеприпасы.

Некоторые правозащитники призывают отказаться от термина «оружие несмертельного действия», заменив его другим — «менее смертельное оружие» (less lethal weapons). Дело в том, что любое оружие, применение которого не предполагает убийства, все же может привести к смерти. Так, попадание пули из травматического пистолета может привести к сильному внутреннему кровотечению или разрыву сердца, а применение электрошокера — к остановке дыхания или сердцебиения.

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Хотя такие случае и очень редки, тем не менее их вероятность не равна нулю. При этом смерть от нелетального оружия в случае его правомерного применения военными и полицией во многих странах считается хотя и крайне нежелательным, но все же допустимым исходом. Так, в 1996 году Пентагон обнародовал директиву 3000:3, утверждавшую, что любое оружие несмертельного действия, разрабатываемое в интересах военных, «не обязано иметь гарантию нулевой вероятности смерти или необратимого вреда здоровью от его применения».

При этом ООН считает некоторые виды оружия несмертельного действия, например акустическое, воздействующее непереносимо громким звуком, или микроволновое, потенциально способными нарушить Женевские конвенции в части запрета на применение пыток. Международные правила предполагают оценку новых типов несмертельного оружия на возможное нарушение Женевских конвенций, но не требуют проводить ее в обязательном порядке.

Наконец, традиционные виды нелетального оружия не всегда бывают достаточно эффективны. Например, перцовые баллончики могут не действовать на человека в состоянии аффекта, а некоторые люди практически нечувствительны к действию электрошокеров.

Поэтому разработки новых систем несмертельного действия, способных на какое-то время гарантированно выводить противника из строя, но при этом не причинить ему существенного вреда, продолжаются. Бóльшая их часть ведется в США; в России же силовики, как правило, рассчитывают на традиционные методы: травматические пистолеты, резиновые дубинки и водометы. Система «Филин» в этом отношении стала исключением.

Прожектор со стробоскопом

Новая (или совсем не новая) российская разработка «Филин» относится к оптическому оружию несмертельного действия. В интервью телеканалу «Звезда» Владимир Жаров, директор по качеству завода «Интеграл», разработавшего установку, заявил, что станция предназначена для защиты кораблей в прибрежной зоне, передачи световых сигналов и использования в качестве мощного прожектора.

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Технические подробности о станции не раскрываются. Разработчики отметили только, что для ослепления противника станция использует мощное световое излучение с частотной модуляцией яркости. То есть фактически речь идет о мощном прожекторе с эффектом стробоскопа, в котором, по сути, нет ничего принципиально нового.

Человеческое зрение персистентно, то есть имеет некую инерцию, из-за которой движущийся объект видится растянутым и размытым, а не четким на каждом этапе его движения. Именно за счет инерции зрения появился кинематограф — объекты на сменяющихся статичных изображениях благодаря персистенции выглядят движущимися плавно.

Однако если мир вокруг освещать неравномерно, вспышками, то из-за инерции зрения человек может быть дезориентирован, а если он еще и страдает каким-либо неврологическим заболеванием, например эпилепсией, то и вовсе выведен из строя. Специфика воздействия ярких вспышек света на человека известно давно и используется, например, полицейскими с 1960-х годов — сегодня многие гражданские и специальные фонарики имеют встроенную функцию стробоскопа — могут мигать с определенной частотой.

Светодиоды и лазеры

В середине 2000-х годов для пограничной службы США, полиции и таможни велась разработка яркого светодиодного фонаря, который мог бы временно выводить нарушителей из строя. Его разработкой по заказу министерства национальной безопасности США занималась компания IOS в рамках контракта стоимостью 800 тысяч долларов.

Устройство, названное LED Incapacitator, представляло собой фонарь с аккумулятором, а также платой с красными, зелеными и синими светодиодами, каждый из которых имел собственную линзу. При использовании фонарь должен был с определенной периодичностью испускать вспышки красного, зеленого и синего света. Испытания показали, что фонарь мог временно ослеплять большинство добровольцев или вызывать у них потерю ориентации. Впрочем, на некоторых людей он не действовал.

Поставки LED Incapacitator предполагалось начать в 2010 году, однако состоялись ли они, неизвестно. Новым фонарем планировалось заменить лазерные устройства, использовавшиеся для временного ослепления нарушителей или электронно-оптических систем противника. Внешне они напоминали прицел для стрелкового оружия или карманный фонарик, оснащенные излучателем зеленого лазера.

Американские военные активно использовали эти устройства во время обеих войн в Ираке для ослепления стрелков противника, а также для выведения из строя водителей машин, не подчиняющихся приказам остановиться на контрольно-пропускных пунктах.

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В конце 2017 года оптическое оружие несмертельного действия на основе лазеров попало под запрет на применение в военных действиях. Тогда ассамблея государств — участников Международного уголовного суда приняла поправки к Римскому статуту, согласно которым использование лазеров в бою, наравне с биологическим, химическим и рентгенопрозрачным осколочным оружием, стало приравниваться к военному преступлению.

Правда, речь в поправках идет о применении именно оружия, способного привести к полной и необратимой потере зрения противником. Запрет не касается всевозможных лазерных систем наведения, дальномеров, прицелов и устройств подсветки.

«Луч боли»

Во второй половине 2000-х годов американская компания Raytheon по заказу Пентагона разработала микроволновое оружие несмертельного действия ADS, ставшее известным под названием «луч боли». Оно представляло собой микроволновый излучатель и антенну, установленные на шасси бронемашины HMMWV.

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Система генерировала микроволновое излучение в диапазоне волн 95 гигагерц. Оно способно проникнуть в кожу человека на глубину до 0,4 миллиметра и вызвать быстрый нагрев тканей до температуры 44 градуса Цельсия. Этого достаточно для того, чтобы человек ощутил очень сильное жжение, но не получил серьезного ожога. Формально установка ADS проходила испытания в Афганистана, однако так ни разу и не использовалась. В 2010 году ADS сняли с вооружения.

Однако в 2015 году Raytheon получила контракт командования Сил специальных операций США на разработку модернизированной версии — ADS II. Новая установка должна стать мощнее, а использовать ее планируется на тяжелых самолетах огневой поддержки AC-130J Ghostrider. Соглашение предполагает, что разработка авиационной версии «луча боли» завершится до конца 2020 года. Новую установку военные намерены использовать для разгона крупных скоплений людей.

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Акустическая пушка

Весной прошлого года Управление оружия несмертельного действия при Пентагоне объявило о разработке нового акустического оружия — лазерной акустической пушки.

В прототипе этого оружия используются фемтосекундные лазеры, способные генерировать лазерное излучение импульсами длиной в несколько фемтосекунд. С их помощью в течение 10−15 секунд формируется сгусток плазмы, на который затем направляется лазерный луч очень узкого спектра. В результате взаимодействия лазерного излучения с плазмой возникает яркое свечение и громкий звук. Благодаря изменению частоты лазерного излучения можно менять яркость образующегося свечения и частоту звука.

Разработчики утверждают, что их установка в будущем позволит генерировать звук человеческого голоса. Кроме того, утверждается, что благодаря использованию лазеров и зеркал новая акустическая пушка позволит создавать источник громкого звука — плазменную область с воздействующим на него лазером — в любой точке пространства на удалении до 30 километров от установки. Как это будет сделано, не раскрывается. Первый работающий образец новой акустической лазерной пушки планируется представить в 2021 году.

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Взрыв плазмы

Во второй половине 2000-х годов американская компания Orbital ATK по заказу Сил специалных операций занималась разработкой излучателя импульсных энергетических снарядов (Pulsed Energy Projectile, PEP). Предполагалось, что эта установка с помощью импульсов инфракрасного лазерного луча будет создавать сгусток плазмы на удалении до двух километров.

Действие этого оружие описывалось следующим образом: первые импульсы лазера создают плазму, которая затем, поглощая энергию последующих импульсов, взрывается. Взрыв сопровождается сбивающей с ног ударной волной, временно ослепляющей вспышкой и оглушающим звуком. Кроме того, электромагнитное излучение при взрыве выводит из строя электронные системы противника.

Первые испытания нового оружия несмертельного действия показали, что электромагнитные импульсы, образующиеся во время работы PEP, способны действовать на нервную систему животных, вызывая чувство нестерпимой боли. Вскоре после этого в 2007 году под давлением общественного мнения военные заявили о закрытии проекта. Тем не менее, некоторые правозащитники утверждали, что PEP может использоваться в качестве инструмента для пыток, не оставляющего следов на теле жертвы.

В 2008 году американские ученые под руководством Брайана Купера, работавшего над PEP, опубликовали исследование, в котором говорилось о том, что ультракороткие (продолжительностью до 12 наносекунд) электромагнитные импульсы могут вызывать чувство холодового ожога и другие виды боли.

Но в целом, перечисленные выше разработки новых видов оружия несмертельного действия можно назвать экзотическими. В большинстве своем гражданские правоохранительные структуры и военные полагаются на традиционные приспособления: газовые баллончики, дубинки и водометы. Причин тому несколько. Применение этих средств против участников массовых беспорядков обычно не вызывает бурного недовольства правозащитников. Дубинки и водометы просты и эффективны, для их производства не требуются высокие технологии. А самое главное — стоят не дорого.