Принцесса из Ла Альмолойи

В Испании разгорается музейный скандал, связанный с останками женщины, которая умерла более 3500 лет назад и была похоронена в богатом захоронении в Ла Альмолойе на территории муниципалитета Пльего. Администрация соседнего муниципалитета Мулы, на территории которого готовится к открытию местный музей, требуют вернуть им останки Принцессы из Ла Альмолойи, которые сегодня хранятся в столице региона, Мурсии. Однако власти Мурсии не желают расставаться с ценным археологическим экспонатом. О находках бронзового века, из-за которых идет спор, рассказывает Юлли Улетова, автор сайта Помпеи: шаг за шагом.

Поселение в Ла Альмолойе

Впервые местечко Ла Альмолойя появилось на археологической карте Испании в 1944 году, когда фермер Хуан де ла Серва Лопес вместе с инженером Эметерио Куадрадо Диасом провел раскопки на выровненной вершине большого холма, доминирующего над окружающей местностью. И хотя работа длилась всего четыре дня, ее результаты оказались весьма плодотворны. Были обнаружены остатки дома и восьми захоронений.

Инженер Куадрадо опубликовал данные раскопок, включая чертежи, топографическую съемку и комментарии к находкам. Однако соответствующего научного изучения открытия не последовало, а обнародование результатов раскопок Куадрадо и Лопеса привело к значительному разграблению древнего поселения в последующие десятилетия.

Раскопки 1944 года в Ла Альмолойе | Источник: Proyecto La Bastida

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Исследования Ла Альмолойи были продолжены в рамках проекта «La Bastida», призванного консолидировать научные сведения об одноименном археологическом памятнике культуры раннего бронзового века Эль-Аргар в частности и о культуре в целом. Поскольку поселение в Ла Альмолойе признали принадлежащим к этой культуре, его включили в проект.

В 2013 году археологическая экспедиция Автономного университета Барселоны (Universitat Autonoma de Barcelona, UAB), возглавляемая той же командой археологов, что работала и в Ла Бастиде, приступила к исследованиям Ла Альмолойи.

Результаты раскопок сезона превзошли ожидания. Судя по всему, поселение в Ла Альмолойе было чем-то вроде политико-административного центра аргарцев, пожалуй, одним из самых важных поселений культуры Эль-Аргар, существовавшего на протяжении 600 лет — с 2200 по 1550 год до нашей эры.

Плато с поселением в Ла Альмолойе | Источник: UAB

«Зал заседаний»

Плоское плато площадью 3800 квадратных метров было плотно застроено несколькими жилыми комплексами, занимавшими по 300 квадратных метров площади и имевшими от 8 до 12 помещений. Дома, построенные из камня на строительном растворе, были разделены узкими улицами с водостоками. В некоторых местах на стенах домов сохранилась штукатурка, украшенная геометрическим и растительным орнаментом, что является открытием для художественного стиля культуры Эль-Аргар.

Среди открытых археологами помещений выделялся большой зал площадью около 70 квадратных метров. С высокими потолками, специальным подиумом и ритуальным очагом в центре, он явно предназначался для больших собраний.

«Зал заседаний» Ла Альмолойи | Источник: UAB

Вдоль стен в зале тянутся скамьи, способные вместить 64 человека. Этот зал и окружающие его комнаты исследователи считают дворцом, где могли происходить собрания членов местных органов власти, заседания суда или какие-либо культовые мероприятия.

Реконструкция «зала заседаний» | Источник: Sergio Celdran/Proyecto La Bastida

Лишь некоторые из восточных цивилизаций бронзового века имели сопоставимые по размерам и предполагаемым функциям сооружения, но в Западной Европе зал в Ла Альмолойе можно считать первым известным зданием, предназначенным специально для целей административного и политического управления.

Если этот вывод верен, то он предполагает революцию в наших представлениях относительно эпохи бронзы всего региона.

Кроме самой архитектуры, здание порадовало археологов находками из металлов, камней, костей, тканей и керамики. Все предметы оказались в прекрасной сохранности.

Принцесса и ее спутник

Помимо «зала заседаний», в Ла Альмолойе археологи открыли крупный некрополь из 50 захоронений, располагавшийся прямо под жилыми зданиями, что весьма характерно для культуры Эль-Аргар. Среди них роскошью погребального инвентаря выделяется одно — оно открыто как раз за стеной «зала заседаний».

Погребение принадлежало женщине, умершей в 1635 году до нашей эры, причем под ее скорченным скелетом лежал другой — мужчины, с которым женщину не связывали генетические узы. Кем они приходились друг другу и какое место занимали в обществе Ла Альмолойи — неизвестно. Однако погребальные дары, сопровождавшие женщину, указывают на высокий социальный статус. В прессе женщина заслуженно получила титул Принцессы из Ла Альмолойи.

Двойное погребение | Источник: UAB

Ее череп обвивала серебряная диадема, имеющая большое научное значение, поскольку еще три подобных украшения были найдены 130 лет назад в захоронениях другого поселения культуры, давшем ей название, — в Эль-Аргаре. При этом ни одно из них не осталось на территории Испании.

Серебряная диадема | Источник: UAB

Также рядом с черепом были найдены украшения, в современном мире известные как «тоннели», — широкие кольца для мочек ушей, два из золота и два из серебра.

Череп с тоннелями | Источник: UAB

Тоннель из серебра | Источник: UAB

Из серебра также были изготовлены еще девять предметов погребального инвентаря Принцессы из Альмолойи: кольца, серьги и браслеты. Даже гвоздики, на которых держалась рукоять сложного бронзового кинжала, были сделаны из серебра. Серебряная металлургия, как и ювелирное дело, были довольно развитыми отраслями культуры Эль-Аргар.

Небольшое шило с бронзовой иглой восхитило исследователей своей серебряной ручкой с выгравированными узорами. Предмет можно считать уникальным, особенно учитывая качество его изготовления.

Кроме вышеперечисленного, в посмертное имущество Принцессы из Ла Альмолойи входит еще десятка два предметов из золота, янтаря, полудрагоценных камней, меди и керамики. Среди сосудов также отмечена небольшая чаша, декорированная серебром, что также является редким художественным решением.

Чаша, украшенная серебром | Источник: UAB

В целом, археологи отмечают, что эти предметы являются уникальными не только для культуры Эль-Аргар, но и для всего бронзового века Западной Европы, особенно учитывая контекст находок. Исследователи подчеркивают необходимость дальнейшего изучения как поселения, так и артефактов, обнаруженных при его раскопках.

Спор двух музеев

К сожалению, большинство уникальных находок культуры Эль-Аргар находится в коллекциях музеев других стран, поэтому для Испании крайне важны новые открытия, связанные с ней. Сокровища Принцессы из Ла Альмолойи и ее останки отправились в музей Мурсии — столицы региона, поскольку все, касающееся культуры Эль-Аргар, с XIX века традиционно выставлялось в Мурсии.

Однако власти Мулы — муниципалитета, граничащего с муниципалитетом Пльего, где была открыто древнее поселение и где нет собственного музея, уверены, что находки из Ла Альмолойи должны экспонироваться в Муле. Тем более что в городе вот-вот откроется новый музей, который должен привлечь туристов в регион.

Предложение разделить находки между двумя музеями, оставив Принцессу в Мурсии, а в Мулу отправив содержимое остальных захоронений, у властей муниципалитета, как, впрочем, и у специалистов Автономного университета Барселоны, понимания не нашло.