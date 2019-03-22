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14:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушку смыло гигантской волной во время фотосессии на Бали (видео)

Она отделалась ушибами и царапинами.

Страшные кадры были сняты на утесе «Слезы Дьявола» на Бали. Молодая туристка позировала на фоне океана в ветреную погоду. Но внезапно позади нее поднялась огромная волна, которая накрыла и девушку, и всех стоявших рядом с ней.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, туристка отделалась только ссадинами и ушибами, ее жизни ничего не угрожает.

Варвара Макарова

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