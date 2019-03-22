Девушку смыло гигантской волной во время фотосессии на Бали (видео)
Она отделалась ушибами и царапинами.
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Она отделалась ушибами и царапинами.
Страшные кадры были сняты на утесе «Слезы Дьявола» на Бали. Молодая туристка позировала на фоне океана в ветреную погоду. Но внезапно позади нее поднялась огромная волна, которая накрыла и девушку, и всех стоявших рядом с ней.
К счастью, туристка отделалась только ссадинами и ушибами, ее жизни ничего не угрожает.
Варвара Макарова