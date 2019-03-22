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15:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сергей Бурунов снялся в новом клипе «Би-2» (видео)

Группа выпустила видеотрип на песню «Философский камень».

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Действие видеотрипа разворачивается в большой маршрутке. Среди ее «пассажиров» не только обычные люди, но и знаменитости: в съемках клипа приняли участие актер Сергей Бурунов и народная артистка РФ Татьяна Догилева.

По словам участника группы Шуры Би-2, идея позвать Бурунова появилась после того, как у Юрия Дудя вышло интервью с ним.

Во время интервью Сергей сказал, что является поклонником группы «Би-2».
Шура Би-2

И так как в тот момент коллектив группы активно искал актера на роль генерала в новом клипе, то выбор тут же пал на Бурунова.

Режиссером видеоклипа стал Игорь Шмелев, для которого это далеко не первая работа с «Би-2»: он уже снимал для группы клипы на песни «Компромисс», «Лайки», «Черное солнце» и многие другие.

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