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18:43 (мск), источник: Интерфакс

Все судьи районного суда в Томской области уволились из-за сомнительного приговора

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Томский областной суд принял отставку всех трех судей Молчановского районного суда, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«Заявление об отставке судьи подали по собственному желанию. Причину они не назвали», — сказал представитель облсуда.

На сайте квалификационной коллегии судей Томского области сообщается о принятом решении удовлетворить заявления о прекращении полномочий председателя Молчановского райсуда Вячеслава Лапаева и судей Татьяны Дубасовой и Ирины Усыниной.

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По данным районного суда, на ближайшую неделю назначены слушания по четырем уголовным и трем гражданским делам, однако проводить их некому.

Между тем, информированный источник сообщил агентству, что судьи ушли в отставку после комплексной проверки районного суда.

«Было установлено, что судьи вынесли оправдательный приговор по уголовному делу в отношении двух полицейских. При вынесении приговора была выявлена коррупционная составляющая», — сказал он, не уточнив подробности дела.

Местная пресса сообщает, что речь идет о приговоре, вынесенном 20 декабря 2018 года. Как следует из картотеки Молчановского райсуда, в этот день судья Дубасова вынесла оправдательный приговор по делу Ивана Вуцана и Алексея Колосова, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.

Позже Томский областной суд отменил это решение; в апелляционном постановлении говорится, что полицейских обвиняли в том, что они не сообщили о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, и не оказали ему помощь.

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