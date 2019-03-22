Все судьи районного суда в Томской области уволились из-за сомнительного приговора
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Томский областной суд принял отставку всех трех судей Молчановского районного суда, сообщили агентству «Интерфакс» в
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU — Томский областной суд принял отставку всех трех судей Молчановского районного суда, сообщили агентству «Интерфакс» в
«Заявление об отставке судьи подали по собственному желанию. Причину они не назвали», — сказал представитель облсуда.
На сайте квалификационной коллегии судей Томского области сообщается о принятом решении удовлетворить заявления о прекращении полномочий председателя Молчановского райсуда Вячеслава Лапаева и судей Татьяны Дубасовой и Ирины Усыниной.
По данным районного суда, на ближайшую неделю назначены слушания по четырем уголовным и трем гражданским делам, однако проводить их некому.
Между тем, информированный источник сообщил агентству, что судьи ушли в отставку после комплексной проверки районного суда.
«Было установлено, что судьи вынесли оправдательный приговор по уголовному делу в отношении двух полицейских. При вынесении приговора была выявлена коррупционная составляющая», — сказал он, не уточнив подробности дела.
Местная пресса сообщает, что речь идет о приговоре, вынесенном 20 декабря 2018 года. Как следует из картотеки Молчановского райсуда, в этот день судья Дубасова вынесла оправдательный приговор по делу Ивана Вуцана и Алексея Колосова, которых обвиняли в превышении должностных полномочий.