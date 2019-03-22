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15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что Минкульт надо разогнать. «Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк», — сказал господин Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госудуме (цитата по «Московскому комсомольцу»).

Во время своего выступления на заседании музыкант заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о котором идет речь в разработанных поправках к закону «О культуре».

Хотел бы предостеречь, читая, пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан.
Сергей Шнуров
лидер группы «Ленинграда»

По его мнению, возможно только создать атмосферу «благоприятствования» и уважения, так как «производителей культуры» очень много, при этом «инвестировать туда бесполезно». Он также заявил, что пора написать на каждой школе, что Александр Пушкин — «наше не все», а есть «кое-что еще».

Напомним, в феврале господин Шнуров присоединился к общественному совету при думском комитете по культуре. В него также вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

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