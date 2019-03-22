Сергей Шнуров предложил разогнать Минкульт

Во время своего выступления на заседании музыкант заявил, что невозможно регламентировать творчество блогеров, о котором идет речь в разработанных поправках к закону «О культуре».
Хотел бы предостеречь, читая, пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан.
Сергей Шнуровлидер группы «Ленинграда»
По его мнению, возможно только создать атмосферу «благоприятствования» и уважения, так как «производителей культуры» очень много, при этом «инвестировать туда бесполезно». Он также заявил, что пора написать на каждой школе, что Александр Пушкин — «наше не все», а есть «кое-что еще».
Напомним, в феврале господин Шнуров присоединился к общественному совету при думском комитете по культуре. В него также вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.