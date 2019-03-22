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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал завораживающий детальный снимок Луны

Суперлуние с очень близкого расстояния.

21 марта жители Земли могли наблюдать очередное Суперлуние. Люди по всему миру фотографировали гигантскую Луну и публиковали снимки в соцсетях.

Не остался в стороне и популярный американский астрофотограф Эндрю Маккарти, на Instagram которого подписаны более 53 тысяч человек.

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За одну ночь Маккарти снял Луну с разных сторон около 50 тысяч раз, а затем полученные снимки объединил в одно невероятно детальное фото. На снимке можно разглядеть даже самые маленькие кратеры, возвышенности и другие особенности лунного рельефа.

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