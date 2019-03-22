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16:06 (мск), источник: Известия

Forbes назвал изменивших жизнь России предпринимателей

Журнал Forbes составил рейтинг бизнесменов, которые изменили жизнь России и мира. В честь 15-летия российской версии издания в список вошли 15 человек.

В предисловии к рейтингу говорится, что это список людей, которые «олицетворяют надежду страны на возвращение в глобальную повестку не в роли “империи зла”, а в статусе развивающейся державы, готовой на равных конкурировать в самых передовых областях».

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Первое место занял глава фонда DST Global Юрий Мильнер (31-й номер в российском списке Forbes, на 2018 год его состояние оценивалось в $3700 млн). Он один из соорганизаторов премии Breakthrough Prize размером $3 млн, отмечает журнал. Среди других создателей награды — основатель Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан, глава Google Сергей Брин и главный исполнительный директор персональной геномики в компании 23andMe Энн Вожицки. Лауреатами Breakthrough Prize становятся ученые, совершившие прорывные открытия в физике, математике и биологии.

Также в список вошли основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий, создатель «ВКонтакте», Павел Дуров, банкир Олег Тиньков, сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и др.

В феврале Forbes сообщил, что Бакальчук стала второй в России женщиной-миллиардером (первой была бизнесвумен Елена Батурина). Стоимость Wildberries оценивается примерно в $1,2 млрд, это позволяет оценить личное состояние владелицы компании более чем в $1 млрд.

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