В Индии открыли больницу для рыб (видео)
Местные фермеры идею поддержали.
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Местные фермеры идею поддержали.
Внушительное здание в индийском городе Сринагар снаружи выглядит как самая обычная больница, но это не так. Дело в том, что внутри действительно лечат — но не людей, а рыб.
Идея открыть современный госпиталь для рыбы появилась у сотрудников Университета сельскохозяйственных наук и технологий. По их словам, местные фермеры, которые разводят рыбу, очень страдают
Лечение рыбы поможет фермерам избежать убытков