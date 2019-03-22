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15:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии открыли больницу для рыб (видео)

Местные фермеры идею поддержали.

Внушительное здание в индийском городе Сринагар снаружи выглядит как самая обычная больница, но это не так. Дело в том, что внутри действительно лечат — но не людей, а рыб.

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Идея открыть современный госпиталь для рыбы появилась у сотрудников Университета сельскохозяйственных наук и технологий. По их словам, местные фермеры, которые разводят рыбу, очень страдают из-за ее гибели. Ведь если болеет одна рыба, то все остальные в том же водоеме тут же заражаются вслед за ней.

Лечение рыбы поможет фермерам избежать убытков из-за гибели рыбы.

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