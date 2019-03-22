Шнуров призвал игнорировать мат вместо запретов
Таким мнением он поделился с журналистами в пятницу после парламентских слушаний законопроекта «О культуре».
Таким мнением он поделился с журналистами в пятницу после парламентских слушаний законопроекта «О культуре».
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Член Общественного совета Комитета Госдумы по культуре, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров предложил отказаться от идеи запрета нецензурной лексики в качестве борьбы с нею.
«Как показывает практика, ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как только начинают бороться с матом, на улицах становится один мат. [Надо] замалчивать: вот нет проблемы такой,
Он также отметил, что «мат является неотъемлемой частью русского языка, и какие законы не принимались бы — он всегда будет в русском языке».
Ранее министр культуры Владимир Мединский в интервью ТАСС сообщил, что недовольные нецензурной лексикой в спектаклях на сценах российских театров за последние пять лет направили в Министерство культуры РФ 28 обращений. До этого композитор и продюсер Игорь Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил ввести маркировку для музыкального контента, которая давала бы сигнал слушателю о том, что в песне содержится мат.