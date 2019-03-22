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19:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят самые уникальные озера и реки на планете (фото)

Трудно поверить, что эти места существуют.

22 марта ежегодно отмечается Всемирный день водных ресурсов. В 1993 году этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью обратить внимание людей на проблемы водных ресурсов Земли.

Редакция Новостей Mail.ru собрала для вас десятку самых необычных рек и озер нашей планеты.

Розовая лагуна в Мексике

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Сказочное озеро с нежно-розовой водой и белоснежными соляными берегами находится на полуострове Юкатан в Мексике в биосферном заповеднике Рио Лагартос. Необычным цветом воды озеро обязано микроорганизмам, которые синтезируют бета-каротин.

Радужная река в Колумбии

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Река под названием Каньо-Кристалес (или «Радужная река») находится на территории Национального заповедника Ла-Макарена в центральной Колумбии. Большую часть года вода в реке имеет серебристо-зеленый цвет, но летом она становится разноцветной: от ярко-розового до черного. Это происходит из-за водорослей, которые в зависимости от времени года, освещенности и температуры меняют свою окраску.

Красное озеро в Боливии

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Это необычное озеро под названием Лагуна Колорадо находится в Боливии в национальном заповеднике Эдуардо Авароа. Своим ярко-красным цветом оно также обязано пигментации водорослей.

Цветные озера в Индонезии

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Целых три разноцветных озера можно найти в Индонезии в кратере вулкана на острове Флоренс. Примечательно, что во всех трех водоемах вода разного цвета: зеленого, красного и черного. По словам ученых, такая особенность связана со всевозможными химическими реакциями между минералами и газом.

Озеро пяти цветов в Китае

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Удивительное и очень живописное озеро находится в Цзючжайгоу в Китае. Этот красочный водоем меняет цвет в зависимости от времени года: от желтого до темно-зеленого и алмазно-синего цветов. А еще вода здесь удивительно прозрачная, так что можно увидеть дно.

Красная река в Испании

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Мертвая река Рио-Тинто (или «Красная река») расположена на юго-западе Испании в автономном регионе Андалусия. В течение тысячелетий вдоль берегов Рио-Тинто велась разработка полезных ископаемых. Промышленная деятельность человека привератила воды реки в кислоту и окрасила их в ярко-красный цвет из-за железа и других металлов, которые вымываются из отработанных шахт.

«Свисающее» озеро на Фарерских островах

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Уникальное озеро Сорвагсватн или, как его еще называют, Лейтисватн, находится на самом большом острове архипелага Воар на Фарерских островах. Его особенность в том, что водоем вплотную подходит к обрыву и буквально нависает над океаном. Другого такого «парящего» водоема больше не встретить нигде в мире.

«Разноцветный глаз» в США

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Абсолютно удивительный водоем под названием Большой призматический источник или просто «Глаз» можно увидеть в Йеллоустонском национальном парке США в Среднем бассейне гейзеров. Это разноцветное озеро своим ярким видом обязано бактериям, которые живут преимущественно по его краям. В течение года вода меняет свой цвет: летом она оранжево-красная, а зимой — сине-зеленая.

Розовое озеро в Сенегале

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Озеро Ретба, похожее на клубничный коктейль, является настоящей жемчужиной Сенегала. Вода в озере соленая и непригодная для жизни, зато очень красивая. Розовый цвет озеру придают цианобактерии.

Ледниковая лагуна в Исландии

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Самая большая и популярная ледниковая лагуна в мире называется Йёкюльсаурлоун. Она находится в Исландии. Это огромное озеро с максимальной глубиной в 200 метров. Кстати, за последние сорок лет из-за таяния ледников оно увеличилось в размерах примерно в четыре раза. Это, пожалуй, самое популярное место с величественными ледниками и айсбергами, доступное туристам.

Екатерина Гура

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