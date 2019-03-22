Как выглядят самые уникальные озера и реки на планете (фото)
Трудно поверить, что эти места существуют.
Трудно поверить, что эти места существуют.
22 марта ежегодно отмечается Всемирный день водных ресурсов. В 1993 году этот праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН с целью обратить внимание людей на проблемы водных ресурсов Земли.
Редакция Новостей Mail.ru собрала для вас десятку самых необычных рек и озер нашей планеты.
Сказочное озеро с
Река под названием
Это необычное озеро под названием Лагуна Колорадо находится в Боливии в национальном заповеднике Эдуардо Авароа. Своим
Целых три разноцветных озера можно найти в Индонезии в кратере вулкана на острове Флоренс. Примечательно, что во всех трех водоемах вода разного цвета: зеленого, красного и черного. По словам ученых, такая особенность связана со всевозможными химическими реакциями между минералами и газом.
Удивительное и очень живописное озеро находится в Цзючжайгоу в Китае. Этот красочный водоем меняет цвет в зависимости от времени года: от желтого до
Мертвая река
Уникальное озеро Сорвагсватн или, как его еще называют, Лейтисватн, находится на самом большом острове архипелага Воар на Фарерских островах. Его особенность в том, что водоем вплотную подходит к обрыву и буквально нависает над океаном. Другого такого «парящего» водоема больше не встретить нигде в мире.
Абсолютно удивительный водоем под названием Большой призматический источник или просто «Глаз» можно увидеть в Йеллоустонском национальном парке США в Среднем бассейне гейзеров. Это разноцветное озеро своим ярким видом обязано бактериям, которые живут преимущественно по его краям. В течение года вода меняет свой цвет: летом она
Озеро Ретба, похожее на клубничный коктейль, является настоящей жемчужиной Сенегала. Вода в озере соленая и непригодная для жизни, зато очень красивая. Розовый цвет озеру придают цианобактерии.
Самая большая и популярная ледниковая лагуна в мире называется Йёкюльсаурлоун. Она находится в Исландии. Это огромное озеро с максимальной глубиной в 200 метров. Кстати, за последние сорок лет
Екатерина Гура