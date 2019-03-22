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18:59 (мск), источник: Чердак

Российские леса на вечной мерзлоте в XX веке стали расти быстрее

Причиной этого стал рост не только температур, но и увеличение осадков.

Источник: СС0/skorchanov
Исследователи из России и Испании изучили изменения в росте российских северных лесов в 1911—2013 годах. Оказалось, что он заметно ускорился, а кроме того, рост лесов зоны вечной мерзлоты по своему характеру стал ближе к росту лесов, лежащих южнее.

Ускорению роста северных лесов, обнаруженному российскими учеными, способствовало не только потепление, но и увлажнение тайги в северных регионах. Соответствующая статья опубликована в Agricultural and Forest Meteorology.

Авторы отмечают, что традиционное хвойные леса России, растущие на вечномерзлотных почвах, имеют ряд характерных особенностей в сравнении с теми лесами, что лежат к югу.
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Во-первых, они растут медленнее в силу низких температур, и в годы с летними температурами ниже нормы это особенно явно: их годичные кольца за такие годы куда уже обычного, что указывает на ограниченный рост. Во-вторых, несмотря на то, что осадков в вечномерзлотной зоне выпадает меньше, дефицит их почти не сказывается на росте деревьев. Происходит это потому, что растения при низких летних и весенних температурах фотосинтезируют намного медленнее, и, соответственно, им нужно меньше воды.

Косвенным последствием этих особенностей является масштабная синхрония — ситуация, когда годичные кольца в теплые годы шире у растений на очень большой площади. К югу от зоны мерзлоты синхрония выражена слабее, зависимость от летних температур меньше (они редко бывают слишком низкими для эффективного фотосинтеза), а от осадков — больше (ведь более интенсивный фотосинтез означает большую потребность растений в воде).

В конкретных цифрах это выражается так: в исследованных зауральских бореальных лесах (хвойных лесах умеренного пояса, расположенных к югу от тундры) средняя годовая температура в 1911—2013 годах в зоне южнее вечной мерзлоты составила +2,1°C, севернее — минус 5,5°C. Осадки в мерзлотной части тайги за то же время составили 434 миллиметра в год, а в зоне лишенной мерзлоты — 542 миллиметра в год. Осадки ниже 500 миллиметров в год, как правило, недостаточны для обеспечения роста лесов, но к северным зонам, где более строгим ограничителем являются температуры летних месяцев, это правило ранее не относилось.

Однако климатические параметры не оставались стабильными на протяжении всего периода, а постепенно менялись. Для мерзлотных зон средняя температура росла примерно на одну сотую градуса в год, а осадки — на 1 миллиметр в год. Эти вроде бы небольшие цифры за столетие привели к росту среднегодовых температур и осадков (последних в «мерзлотной» тайге стало на четверть больше).

В результате, констатируют авторы, ситуация с ростом лесов в мерзлотной зоне приблизилась к той, что наблюдается в более южных лесах, растущих на не мерзлотных почвах.
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Первые потеряли сильную синхронию роста: теперь темп прироста биомассы там во многом зависел не от температуры, которая стала достаточно высокой, чтобы не ограничивать рост растений, а от таких факторов, как осадки или насыщенность почв органикой и минералами.

Все это означает, что характер развития бореальных лесов в России достаточно быстро изменился за последнее столетие, а скорость прироста биомассы в них заметно возросла. Оба фактора следует учитывать в планировании использования лесных ресурсов, а также в оценке последствий глобального потепления в нашей стране.

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