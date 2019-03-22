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19:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американцы нашли холодильник с пивом во время уборки после наводнения

То, что нужно после трудного дня.

Кайл Симпсон и Гейленд Штауфер из американского штата Небраска — добровольцы, которые помогали приводить в порядок территорию после рекордных наводнений в регионе.

Для тех, кто не в курсе: наш штат Небраска переживает сильнейшие наводнения. Но иногда Вселенная говорит, что стоит сделать перерыв. Эти парни, например, отправились на уборку территории, а нашли полный холодильник пива.

В конце трудного дня приятели шли домой и вдруг посреди пустого поля увидели небольшой холодильник. Открыв его, Симпсон и Штауфер очень удивились и обрадовались, ведь он был доверху забит банками с пивом, которые, вдобавок ко всему, оказались еще и холодными.

Конечно, друзья не смогли удержаться и выпили несколько баночек. А также сфотографировались рядом с холодильником и рассказали о произошедшей с ними истории в соцсетях.

Через несколько дней обнаружился и настоящий хозяин этого добра, которому мужчины пообещали вернуть находку.

Кстати, этот холодильник за свою жизнь уже натерпелся: в 2007 году он пережил крупный пожар в доме, а сейчас его унесло потоком воды за несколько десятков километров.

Екатерина Гура

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