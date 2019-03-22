Американцы нашли холодильник с пивом во время уборки после наводнения

Кайл Симпсон и Гейленд Штауфер из американского штата Небраска — добровольцы, которые помогали приводить в порядок территорию после рекордных наводнений в регионе.
В конце трудного дня приятели шли домой и вдруг посреди пустого поля увидели небольшой холодильник. Открыв его, Симпсон и Штауфер очень удивились и обрадовались, ведь он был доверху забит банками с пивом, которые, вдобавок ко всему, оказались еще и холодными.
Конечно, друзья не смогли удержаться и выпили несколько баночек. А также сфотографировались рядом с холодильником и рассказали о произошедшей с ними истории в соцсетях.
Через несколько дней обнаружился и настоящий хозяин этого добра, которому мужчины пообещали вернуть находку.
Кстати, этот холодильник за свою жизнь уже натерпелся: в 2007 году он пережил крупный пожар в доме, а сейчас его унесло потоком воды за несколько десятков километров.