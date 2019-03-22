Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 Хиросим: что взорвалось на Камчатке
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
«Все на одно лицо»: Подольская показала фото с мамой и сестрами
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Бразильцы не захотели в НАТО и обрушили рейтинг своего президента Бразильцы не оценили диалог своего президента с Дональдом Трампом
Мальчика, найденного в лесопарке, отдадут в приют
Мать семи приемных детей жестоко издевалась над ними ради видео
Шеф-повар сбросил 76 кг и делится секретами
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Гузеева будет вести кулинарный блог в новом шоу на «Первом»
Собчак пришла на новый спектакль Виторгана
Модель Victoria’s Secret раскрыла секрет идеальной фигуры
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Десять верных способов накопить на квартиру
Фоторепортажи
12В Москве простились с Юлией Началовой
8Умер Кит Флинт
23:18 (мск), источник: РИА Новости

Скворцова заявила, что мужская смертность в России через пять лет снизится

САРАТОВ, 22 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, однако это вдвое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в пятницу в Саратове на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200−230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», — сказала Скворцова.

Она отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.

«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14−16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — заявила министр.

По ее словам, уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50−60 лет.

«Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45−50 лет. Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — рассказала глава Минздрава.

 Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму
Хелло, 'Китти'! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США
Британский МИД отказался признать Голаны частью Израиля
Сергей Доренко назвал Казахстан «лучшей из сатрапий»
Минск отреагировал на слухи о планах Путина после 2024 года
Судьи в Томской области уволились из-за приговора полицейским
СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с премьером РФ
«Секретная диета» Александра Овечкина удивила американцев
Бывший боец UFC рассказал об угрозах убийством в России
Спорт
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в пятом матче серии и теперь встретится с омским «Авангардом»
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2» Телеведущая и певица не смогла сдержать эмоций и покинула «лобное место»
Недвижимость
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России могут массово обанкротиться застройщики
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
8 особенностей ремонта кухни в панельном доме
Хочешь поспать в винной бочке? В Португалии есть отель, где это можно сделать
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь