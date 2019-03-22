Скворцова заявила, что мужская смертность в России через пять лет снизится

«Сейчас базовый показатель (смертности мужчин) 2017 года — 735,7 (человека) на 100 тысяч населения, а выйти мы должны (за 5 лет) на 530. Показатель в Евросоюзе — 200−230 (человек). Таким образом, даже если мы на треть снизим смертность трудоспособного (мужского) населения, мы будем все равно в два раза превышать то, к чему мы должны прийти», — сказала Скворцова.
Она отметила, что 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.
«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране… зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14−16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — заявила министр.
По ее словам, уязвимой возрастной категорией населения в РФ оказались люди в возрасте 50−60 лет.
«Есть интереснейшие данные: у нас уже сейчас те, кто доживают до 55 лет, живут в среднем 79 лет. Таким образом, основные наши потери до 55 лет, максимально они (проблемы со здоровьем) накоплены после 45−50 лет. Это десятилетие — от 50 до 60 — огромное количество выбивает людей, это возраст, когда мы особенно бережно будем относиться и к мужчинам, и к женщинам», — рассказала глава Минздрава.