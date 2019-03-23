Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает «Российская газета».
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает «Российская газета».
«Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время», — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.
Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора. Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.
Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.
Советскому и российскому зрителю она знакома по песням «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится». Именно она в 1964 году впервые спела песню «Спят усталые игрушки» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».
Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.