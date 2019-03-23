Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больше никаких санкций: за РФ вступился ближайший союзник США
На дороги вернулись «помогайки» (почему их надо опасаться)
Эмилия Кларк рассказала о пережитом в 24 года инсульте
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Видео со скрытых камер из отелей массово выкладывали в сеть
Робинзон на ДонуБездомный фермер восемь лет скитается с коровами по степи
В сети появилось редкое фото мужа и дочки Кристины Орбакайте
Саша Савельева улетела рожать за границу
Почерневший от горя Алдонин рассказал о состоянии дочери
Николаев в тяжелом состоянии: что говорят врачи
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2»
Гузеева будет вести кулинарный блог в новом шоу на «Первом»
«Все на одно лицо»: Подольская показала фото с мамой и сестрами
Жасмин прокомментировала слухи о покупке золотого Bentley
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Грязевое болото во дворе дома «засосало» школьника
Фоторепортажи
11Буйство красок: как в Индии встречают весну
16Карнавал в Рио
08:50 (мск), источник: РИА Новости

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Популярная советская певица Валентина Дворянинова скончалась в возрасте 91 года, сообщает «Российская газета».

«Валя умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она жила последнее время», — рассказала журналистам ее подруга Ольга Диктович.

Дворянинова родилась 2 февраля 1928 года. Окончила музыкальное училище при Московской консерватории, пела в коллективе МВД и в Большом театре в составе хора. Позже певица стала солисткой оркестра под управлением Олега Лундстрема и солисткой Москонцерта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артистка активно сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Советскому и российскому зрителю она знакома по песням «Калина красная», «Линахамари», «Как тебе служится». Именно она в 1964 году впервые спела песню «Спят усталые игрушки» из телепередачи «Спокойной ночи, малыши».

Прощание с Валентиной Дворяниновой пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

 Аннексия или Сецессия: немец доказал, что произошло в Крыму
Хелло, 'Китти'! Как советская подлодка вспорола брюхо авианосцу США
Конгресс получил уведомление о завершении расследования Мюллера
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
Талибы хотят видеть РФ в числе гарантов договоренностей с США
Спасшего привязанную к рельсам собаку машиниста наградят
МИД Германии назвал бомбардировки НАТО Югославии «правильными»
В Comedy Woman снова нашли оскорбление маршала-героя
Сергей Доренко назвал Казахстан «лучшей из сатрапий»
Спорт
Определился последний полуфиналист Кубка Гагарина «Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в пятом матче серии и теперь встретится с омским «Авангардом»
Hi-Tech
Осторожно: вас снимает скрытая камера Постояльцев гостиниц круглосуточно снимали на видео.
Авто
Китайцы поплатились за копирование европейских авто Компания Jaguar Land Rover, входящая в состав Tata Motors, выиграла дело против китайской Jiangling Motors Corp
Кино
Бузову довели до слез на съемках «Дома 2» Телеведущая и певица не смогла сдержать эмоций и покинула «лобное место»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Слухи о суррогатном материнстве Заворотнюк подтвердились Постановщик подлил масла в огонь споров поклонников, которые не поверили в роды актрисы.
Леди
Адвокат Петросяна рассказал о найденных у Степаненко миллионах Сергей Жорин поделился с журналистами новой информацией касательно развода юмористов.
Все о ремонте
10 предметов интерьера, которые изменили мир дизайна
5 простых способов сэкономить тепло и электричество
Как из чердака сделать полноценную комнату
Какие инструменты нужны для черновых работ и сколько они стоят
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь