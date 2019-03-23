Ядерный реактор запустили на новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2
На Нововоронежской АЭС-2 успешно состоялся пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока № 2. Об этом сообщается на сайте концерна «Росэнергоатом» 23 марта.
На Нововоронежской АЭС-2 успешно состоялся пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока № 2. Об этом сообщается на сайте концерна «Росэнергоатом» 23 марта.
Пуск состоялся накануне в 22:01 мск. Реакторная установка была выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). В дальнейшем специалисты проведут ряд испытаний активной зоны реактора для подтверждения правильности функционирования и надежности реакторной установки.
«Впервые в реакторе энергоблока № 2 НВ АЭС-2 (№ 7 НВ АЭС), работающем на мощности достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню», — отмечается в сообщении.
«Ввод планируется осуществить до конца 2019 года, после чего Нововоронежская АЭС пополнит бюджет региона более чем на 1 миллиард рублей в качестве налога на имущество в 2020 году», — пояснили в «Росэнергоатоме».