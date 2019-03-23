Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Испытания редкого самолета ВМФ России — Ту-134УБЛ — попали на видео.
Испытания редкого самолета ВМФ России — Ту-134УБЛ — попали на видео.
На съемках хорошо видно, как самолет с надписью на борту «Черноморский флот» и изображением дельфина сначала совершает несколько пробежек по
По сообщению очевидцев, облет длился около трех часов и только после этого самолет вернулся на базу.
Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО — Crusty-B) —
Вместе с тем, самолет остается грозной боевой машиной: его дальность полета без дозаправки составляет 2300 километров, при этом он способен нести боевую нагрузку в 8,2 тонны. Его практический потолок — почти 12 километров, а крейсерская скорость — 890 километров в час.