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17:21 (мск), источник: Российская газета

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Испытания редкого самолета ВМФ России — Ту-134УБЛ — попали на видео. Учебно-тренировочный самолет проходил облет после ремонта на Авиаремонтном заводе в Минске.

На съемках хорошо видно, как самолет с надписью на борту «Черноморский флот» и изображением дельфина сначала совершает несколько пробежек по взлетно-посадочной полосе, проверяет работу тормозов, реверса, турбин, закрылок, а затем взлетает.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сообщению очевидцев, облет длился около трех часов и только после этого самолет вернулся на базу.

Надпись «Черноморский флот» свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
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Ту-134УБЛ (по кодификации НАТО — Crusty-B) — учебно-тренировочный самолет, разработанный в ОКБ Туполева в начале 1980-х годов на базе пассажирского лайнера Ту-134. Сейчас он до сих пор состоит на вооружении ВМФ России и используется для обучения курсантов и поддержания навыков у действующих боевых пилотов.

Вместе с тем, самолет остается грозной боевой машиной: его дальность полета без дозаправки составляет 2300 километров, при этом он способен нести боевую нагрузку в 8,2 тонны. Его практический потолок — почти 12 километров, а крейсерская скорость — 890 километров в час.

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