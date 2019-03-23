В Татарстане отменили запрет на зарядку мобильных телефонов на работе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет для сотрудников бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, сообщила
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет для сотрудников бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, сообщила
О запрете использовать рабочие электросети в личных целях ранее сообщили местные СМИ. Как следует из документа, опубликованного порталом KazanFirst, муниципальные учреждения должны были завести журналы учета расхода электроэнергии, а их сотрудникам запрещалось заряжать личные телефоны и использовать электрические чайники за пределами кухонных помещений. Отмечалось, что такой запрет уже действует в местных школах.
При этом заместитель руководителя