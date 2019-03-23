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17:45 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане отменили запрет на зарядку мобильных телефонов на работе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Балтасинском районе Татарстана отменили запрет для сотрудников бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, сообщила пресс-служба исполкома.

Источник: РИА "Новости"

О запрете использовать рабочие электросети в личных целях ранее сообщили местные СМИ. Как следует из документа, опубликованного порталом KazanFirst, муниципальные учреждения должны были завести журналы учета расхода электроэнергии, а их сотрудникам запрещалось заряжать личные телефоны и использовать электрические чайники за пределами кухонных помещений. Отмечалось, что такой запрет уже действует в местных школах.

При этом заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила РИА Новости, что документ регулировал не использование зарядных устройств телефонов, а внутреннюю организацию рабочего процесса и правила пользования электроприборами в учреждениях в целом. Глава районного отдела образования Алия Закиева также объяснила новые правила соображениями пожарной безопасности.

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