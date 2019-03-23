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20:02 (мск), источник: Rambler.ru

Жасмин объяснила, откуда у нее дорогой Bentley

Певица Жасмин прокомментировала в своем инстаграме сообщения СМИ о том, что на похороны коллеги по сцене Юлии Началовой она приехала на золотом Bentley Mulsanne за 33,5 миллиона рублей, подаренном супругом, дела которого, по версии изданий, снова пошли в гору.

Источник: РИА "Новости"

Не золотой и не супругом подарен, ответила на это возмущенная певица, уточнив, что в состоянии и сама приобрести себе такой автомобиль.

«Я большая девочка. Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на “Запорожце”?! Была одна недешевая машина, продала, купила другую, в чем проблема?!» — написала она, не преминув по случаю также сообщить, какие концерты и где состоятся у нее в ближайший месяц.

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Фолловеры принялись объяснять певице, что критику вызывает не сам факт покупки столь дорогого автомобиля, а неуместность стремления привлечь к себе внимание в любой ситуации.
«Приехать на прощание к Юлии на могилу на такой машине, чтобы показать всем как вы хорошо живете?!Правильно МИРО написала -ШОУ должно продолжаться! я очень расстроена из-за Юлии и вы так себя показали не с хорошей стороны», — написали в комментариях.

Впрочем не все пользователи сети с таким подходом согласились.

«Если это были похороны? Значит она должна приехать на такси? Тогда бы все считали что Жасмин выделывается! Всем не угодишь!», «Если у неё такая машина, что поделать? Нужно было на такси ехать?» — поинтересовались в ответ.

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«Успокойтесь, я с прошлого года езжу на этой машине, другой нет», — отреагировала на споры певица.

В 2011 году певица вышла замуж за 32-летнего молдавского политика и бизнесмена еврейского происхождения Илана Шора, в этом браке родилось двое детей.

В 2015 году Шора обвинили в краже денег из трех банков на общую сумму в $700 миллионов, приговорив к 7,5 годам заключения. В итоге дело ограничилось домашним арестом, а потом и вовсе он оказался на свободе, но лишился возможности выезжать за пределы Молдавии.

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