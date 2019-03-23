«Девушки, я очень люблю видеть вас без косметики»: Алексей Воробьев высказался о естественной женской красоте
31-летний артист заявил, что ему нравится натуральная красота.
31-летний артист заявил, что ему нравится натуральная красота.
В последнее время среди звезд появился тренд на естественность. Многие российские знаменитости не стесняются показывать фолловерам в соцсетях натуральную красоту без макияжа и ретуши.
В своем Instagram он опубликовал пост, в котором сообщил, что ненакрашенные девушки ему нравятся гораздо больше.
«Девушки, я очень люблю видеть вас без косметики. Вы становитесь удивительно милыми, родными, и настоящими. В ваших глазах появляется та искренность, которая обычно скрывается за наклеенными ресницами, тональным кремом, нарощенными волосами, нарисованными бровями, и Бог знает чем еще. Спасибо, что иногда позволяете заглянуть в ваши не накрашенные глаза… Падать в их омут, как в ледяную воду, что сковывает все тело, пронзая его иглами насквозь, и тонуть в их неповторимой красоте, не желая спасения», — написал Алексей.
А как ты относишься к моде на естественность?
Виктория Разумова