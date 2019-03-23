Бегом от инфаркта: как стать здоровее без лекарств
Достигая преклонных лет, люди чаще всего стараются сокращать нагрузки — но американская легкоатлетка Ирен Обера решила сделать все наоборот.
Достигая преклонных лет, люди чаще всего стараются сокращать нагрузки — но американская легкоатлетка Ирен Обера решила сделать все наоборот.
Она поставила целый ряд мировых рекордов в своей возрастной категории и стала ярким представителем когорты возрастных легкоатлетов. Как и Джон Старбрук, который в свои 87 лет в 2018 году стал самым возрастным участником Лондонского марафона.
Но чтобы физические нагрузки сработали на сто процентов, начинать их надо рано — в подростковом возрасте или в районе 20 лет.
Пристальное изучение достижений признанных мастеров спорта старше 35 лет помогает лучше понять, что человеку по силам по мере старения организма.
Анализ мировых рекордов спортсменов их каждой возрастной группы действительно показывает, что с возрастом физические возможности постепенно угасают. Но совсем резко ухудшаться они начинают только после 70 лет — и все равно исчезают не полностью.
Разумно было бы предположить, что эти мастера спорта ведут в целом здоровый образ жизни и, помимо собственно тренировок, сбалансированно питаются, не курят и не пьют много спиртного.
Их физическая форма и спортивные достижения могут помочь нам определить, какая часть угасания физических возможностей приходится собственно на процесс старения.
Тот факт, что те, кто продолжает тренироваться в пожилом возрасте, как правило здоровее, чем их ровесники, ведущие малоподвижный образ жизни, может навести на мысль, что физические упражнения могут замедлить старение организма.
Проблема в том, что в далеком прошлом мы все были
Поэтому если активный 80-летний человек находится примерно в той же форме, что и 50-летний лежебока, это значит, что у последнего организм постарел быстрее, чем должен, а не наоборот.
Мы часто путаем воздействие, который оказывает пассивный образ жизни, с собственно процессом старения. Именно поэтому нам кажется, что определенные болезни являются результатом возраста.
На самом деле, присущий нам сегодня сидячий образ жизни просто ускоряет наше подспудное угасание, а это в свою очередь играет роль в возникновении многих заболеваний, в том числе
Многие из нас просто недостаточно активны. В Англии, например, менее половины всех людей в возрасте от 16 до 24 лет придерживаются принятых рекомендаций в том, что касается выполнения аэробных и силовых упражнений. А в возрастной группе от 65 до 74 лет таких и вовсе около 10 процентов.
Упражнения помогают не только предотвратить многие заболевания — они могут даже избавить от некоторых или облегчить их и, соответственно, улучшить качество жизни.
Велосипедисты также показали очень высокий результат в том, что касается умственных способностей, душевного здоровья и качества жизни в целом.
Чем раньше вы начнете тренироваться — тем лучше.
Анализ состояния здоровья американцев в возрасте от 50 лет до 71 года обнаружил, что у людей, которые упражнялись от двух до восьми часов в неделю с подросткового возраста, шанс умереть от чего заболеваний был на 29−36% меньше, чем у тех, кто не делал никаких упражнений.
Исследование показывает, как важно поддерживать уровень своей физической активности в юности. Но и те, кому уже перевалило за 40 лет, тоже могут извлечь пользу из занятий спортом.
В современном мире нам зачастую удается избежать проблем, вызванных малоподвижным образом жизни, с помощью современной медицины.
Однако хотя общая продолжительность жизни существенно выросла, период жизни без болезней — нет.
Согласно проведенному в Англии исследованию, к 2035 году многие из тех, чья продолжительность жизни увеличится, будут жить с четырьмя и более недугами.
И даже несмотря на то, что лекарственные препараты постоянно улучшаются, физическим упражнениям под силу то, что не под силу медицине.
Например, пока нет такого лекарства, которое бы могло предотвратить потерю мышечной массы и силы — что само по себе является важнейшим фактором в сокращении наших физических возможностей.
Физическая активность полезна не только для отдельно взятого человека, но и для функционирования общества в целом по мере его старения.
По данным на 2018 год в Британии каждому пятому жителю больше 65 лет, а каждому 40-му — больше 85. Ожидается, что за следующие 16 лет число людей в возрасте 65 лет и старше вырастет более чем на 40%.
Также выяснилось, что среднестатистический 85-летний британец обходится Национальной службе здравоохранения в пять раз дороже, чем рядовой 30-летний.
Большинству из нас не надо бить мировые легкоатлетические рекорды, выйдя на пенсию. Для крепкого здоровья это не нужно.
Физическая активность — краеугольный камень здоровой жизни.
Регулярные физические упражнения, которые вы начнете делать в свои двадцать или тридцать лет, вероятнее всего принесут вам пользу и в более позднем возрасте, даже если вы не станете профессиональным спортсменом.
А если вы уже старше — все равно начинайте понемногу
Стивен Хэрридж — профессор кафедры прикладной физиологии в лондонском
Норман Лазарус — почетный профессор
Дополнительные данные собрала Эленор Лори