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01:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Александр Серов: Больше не женюсь — я слишком разочарован в женщинах

Музыкант, покоривший сердца миллионов поклонниц, отмечает 65-летие.

Источник: РИА "Новости"

Яркий, талантливый певец, поэт, композитор и аранжировщик накануне юбилея побеседовал с «Комсомольской правдой» и рассказал, сколько у него детей, думает ли он снова жениться и как тяжело ему давалась карьера.

«У меня одна дочь Мишель, остальных я не признаю»

— Настроение не очень радостное, — вздыхает Александр Николаевич — Потому что ушла Юлия Началова, девушка, которая пела со мной на одних концертах. Потом она выросла и стала серьезной звездой. Я до сих пор нахожусь в трансе, не могу представить, что такой красавицы больше нет. Мое сентиментальное состояние не позволяет мне подтянуть оптимистическую ноту…

— Но день рождения все же отпразднуете?

— Соберемся, посидим с дочерью, друзьями. Помпезности не будет, это точно.

— Что бы вы хотели получить в подарок?

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— Душевное равновесие. Чтобы я вышел из депрессии, избавился от всех невзгод, которые меня преследуют: то я сломал ногу, то я упал и стукнулся головой об лед. Я бы мечтал, чтобы все это осталось в прошлом и, чтобы я больше не попадал в конфузные ситуации.

— Вы о миллионах ваших «внебрачных детей»?

— И их матерей. Наглость этих женщин беспредельна! Они пытаются на моей фамилии сделать пиар. Не думаю, что им было бы это интересно, если бы я был водителем такси или работал на хлебозаводе начальником цеха.

— Официально у вас одна дочь?

— У меня одна дочь Мишель. И никого я не признавал, не признаю и не буду признавать, отношения к ним никакого не имею. Тесты ДНК меня не интересуют, это фальсификация.

«Я получал 10 рублей за концерт»

— По современным меркам, ваш возраст для мужчины еще ого-го! Вы не задумывались о новом браке?

— Брака не будет. Я слишком разочарован в женщинах. Может быть только дружба, приятельские отношения, но серьезного ничего. Никак не клеится… Во-первых, слишком много лет, во-вторых, я вымотан работой. Да и сколько получил оплеух от этих гнусных девиц на телешоу.

— Раз так тяжело, не задумывались как 45-летний Шнур проститься со сценой?

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— Думаю, вряд ли Шнуров откажется от концертной деятельности. Зачем ему заканчивать, если у него идет масть? А я и на грани, но пока есть идеи и силы, работаю. Если силы закончатся, закончится и концертная деятельность. Я завершил работу над диском, там 25 новых песен. Считаю, что если ты еще двигаешь ногами, делай что-то, оставляй какой-то след.

— Тяжело отказаться от популярности, она же у вас еще с советских времен?

— Тогда была советская работа. Я получал 7 рублей 50 копеек, потом 10 рублей 50 копеек за концерт, где-то 100 рублей выходило в месяц. За эти деньги надо было ездить на гастроли, недосыпать, недоедать с этими суточными, на которые ничего не купишь, да и в магазинах ничего не было. Так мы и получали гастриты, колиты, остеохондрозы, кучи болячек…

В советское время не было культа эстрады. Филармония имела коллектив, которому пошили костюмы, купили аппаратуру, чтобы можно было выступать, все остальное на честном слове.

Денег ни у кого не было, все нищенствовали, спрашивали по 20 копеек на кефир или 35 копеек на кусок докторской колбаски и батон. Вот так мы жили.

— Сейчас, наверное, вы о деньгах не думаете?

— О них не думаешь, если их заработал честным путем. У нас, эстрадников, попсовых певцов ситуация выглядит объективно справедливо: есть зритель — есть деньги, нет зрителя, значит ты никому не нужен, и денег нет.

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— Вас не сводит с ума бесконечное исполнение хита «Я люблю тебя до слез»?

— Куда деваться? Любой певец должен петь тот шлягер, который знает народ. Я отношусь к этому ровно. Если есть возможность со сцены передать то, что хотят услышать люди в зале, надо передавать. Иначе это неуважение к публике, которая ждет эту песню. Недавно Ярославле я что только ни пел, а все равно все с ума сходили по этой песне про розы.

— Мужчине тяжело быть красивым?

— Ну какой я красивый? Я, может, раньше был симпатичным. Считаю себя обыкновенным зрелым человеком, у которого прошла молодость. И который пока еще в состоянии выглядеть сносно, выходя на сцену.

«Деритесь за свое место под солнцем»

— Кем бы вы стали, если бы не артистом?

— Да разве поймешь, если с 16 лет окунулся в музыку и понесло, закружило. Я потратил чуть ли не 20 лет на то, чтобы стать известным. Популярность ко мне пришла в 36 лет. Да, я мог бы стать офицером (артист служил на Черноморском флоте, — ред.).

Армия дала закалку преодолевать барьеры, препятствия, трудности. Люди в 36 лет заканчивают карьеру, а я только начал.

Сколько я прошел! Сколько мук было, сколько перипетий, сколько неудовлетворенности, огорчений, падений, желаний все бросить! Болтаться в каких-то коллективах, ездить, как мы говорим, «сельской бригадой» с концерта на концерт. И этот путь прошли многие десятки прекрасных музыкантов.

— Ваши слова могут вдохновить не сдаваться таких же людей немного за 30, которые отчаянно ищут свое место в жизни.

— Я хочу посоветовать молодым ребятам, которые дерутся за свое место под солнцем, не отчаиваться, не опускать руки, идти вперед, подниматься по склону, держаться крепче. Все решает воля и случай.

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