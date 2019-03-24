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09:28 (мск), источник: РИА Новости

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения. Об этом говорится в исследовании Королевского колледжа Лондона в журнале PLOS One.

Источник: AP 2019

Авторы научной работы не раскрывали имена пациентов, а лишь указывали их пол и возрастную группу.

Отмечается, что большинство больных списывали проблемы с памятью и потерю равновесия на естественный результат старения. Многие пациенты также переживали, что при обращении в больницу врачи не поймут их беспокойства из-за того, что они, например, стали «более неуклюжими». Помимо этого, исследователи заявили, что больные не принимают симптомы всерьез, если они несерьезные или непостоянные, но повторяющиеся.

«Я мыл посуду в раковине и очень медленно наклонялся все ниже и ниже. Забавно, что ты даже не думаешь: «стоит навестить доктора», просто не думаешь, и тебе кажется: «я это переживу», — рассказал мужчина из возрастной группы 61−70 лет.

«Я начала спать днем, но тогда я подумала: «Ох, мне же сейчас 50», — сказала женщина в возрасте 51−60 лет.

«Когда я говорила, было ощущение, будто немного заплетается язык, но это длилось где-то даже меньше минуты, а потом проходило», — поделилась историей пациентка из группы 41−50 лет.

«Мне казалось, что дело в моей работе, потому что учителя известны своей усталостью. И еще много других людей с работы время от времени говорят: “боже, как я устал”, поэтому мне просто казалось, что это испытывают все», — заявила участница исследования из возрастной группы 31−40 лет.

«У врачей сейчас так много дел, их не хочется беспокоить из-за каждого пустяка, потому что есть люди, которым нужно к доктору, а к нему пробиться. Рассказывать врачу, что у тебя бывает дежавю, а потом слышится запах, — это довольно странно», — рассказала женщина в возрасте 41−50 лет.

Многие из опрошенных больных пошли в больницу только тогда, когда у них были подозрения на инсульт или деменцию. Еще одним из поводов для визита к врачу становилось ухудшение зрения. Другие, отмечается в исследовании, обращались к врачу по настоянию близких.

Рак мозга возникает из-за аномального неконтролируемого деления клеток органа: нейронов, глиальных клеток, астроцитов, олигодентроцитов или эпендимальных клеток, которые до перерождения являлись нормальными составляющими самой ткани мозга; лимфатической ткани, кровеносных кровеносных сосудов мозга, черепных нервов, мозговых оболочек, черепа, гипофиза и эпифиза.

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15 августа 2018© Ньюстюб
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